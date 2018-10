Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" empfehlen die ADVA Optical Networking-Aktie weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 12.10.2018)



Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie:



XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

6,45 EUR +1,02% (12.10.2018, 09:36)



Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

6,445 EUR +2,14% (12.10.2018, 10:26)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (12.10.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) unter die Lupe.Uli Dopfer, Finanzvorstand von ADVA, zeige sich im Gespräch mit der Vorstandswoche zuversichtlich, im nächsten Jahr weiter zu wachsen. "Unser Marktumfeld ist unverändert positiv und die für uns konjunkturellen Signale deuten darauf hin, dass wir 2019 organisch wachsen." Dunkle Wolken am Horizont sehe der CFO für das eigene Unternehmen aktuell nicht. Auch der Handelskonflikt durch den US-Präsidenten habe momentan keine negative Auswirkung auf ADVA.Der Engpass bei passiven Bauelementen aus Q2 habe sich zwar noch nicht ganz entspannt, aber doch merklich verbessert. Ein wenig Sorge habe Dopfer allerdings bezüglich des Marktes in UK. Sollte der Brexit in England zu einer Rezession führen, könnte sich dies indirekt auf ADVA auswirken. Dort habe nämlich British Telecommunications (BT) ihren Sitz. BT sei ein wichtiger Kunde von ADVA. Aktuell sei von einer Abschwächung des Geschäfts mit BT noch nichts zu spüren.Im Gegensatz zu potenziellen Risiken habe ADVA zudem reichlich Chancen, eventuelle Risiken gut zu kompensieren. "Unsere Branche ist in erheblicher Bewegung. Wir sind sehr gespannt, wie sich die Übernahme von Coriant durch Infinera im Geschäft auswirkt", sage Dopfer. Laut US-Berichten werde Infinera mit CenturyLink einen ihrer größten Kunden vermutlich verlieren. CenturyLink und Level 3 hätten im Jahr 2017 ihren Zusammenschluss gefeiert. Level 3 sei nach den Informationen der Experten Kunde von ADVA. Exakt dieser ADVA-Kunde habe 2017 wegen der Transaktion mit CenturyLink für eine vorübergehend schwächere Nachfrage nach Netzwerkequipment bei ADVA gesorgt. 2018 scheine dieser Kunde wieder voll zurück zu sein. Gut möglich, dass ein Teil des Geschäfts von Infinera und CenturyLink bei ADVA lande, wobei CenturyLink sicherlich auch auf Produkte von Ciena zurückgreifen könnte. "Die nächsten Monate werden wegen der Übernahme von Coriant durchaus interessant. Im Rahmen der Zwei-Lieferanten-Strategie wird sich der eine oder andere Kunde sicherlich nach einem zweiten Lieferanten umsehen", sage Dopfer.Ein weiterer Treiber sei ADVAs neue Generation des TeraFlex CloudConnect. "Wir sind damit im Q4 startklar und erhoffen ab dem 1. Quartal 2019 positive Impulse auf unser Geschäft", sage Dopfer. Mit der neuen Generation könnten die Münchner auch wieder umfangreich mit einem großen US-Unternehmen im ICP-Segment ins Geschäft kommen. "Sofern wir dabei Erfolg haben, können wir 2019 signifikant wachsen. Ohne die Rückkehr des bekannten Kunden werden wir ebenfalls wachsen; aber eben nicht ganz so dynamisch." Zudem rechne ADVA ab 2019 mit ersten Umsätzen aus der eigenen Ensemble-Software. Verizon und Colt würden diese Lösung schon einsetzen. Habe Ensemble bei diesen Kunden den Durchbruch erreicht, könnte sich die Software zum Selbstläufer entwickeln.Erreicht habe der Finanzchef auch die Ablösung des Brückendarlehens in Höhe von 55 Mio. Euro in ein langfristiges Darlehen im Zusammenhang mit der Übernahme von MRV. "Das Thema ist gelöst, und wir konnten uns zu günstigen Konditionen für die nächsten 5 Jahre in Bezug auf dieses Darlehen refinanzieren". MRV entwickle sich übrigens unter dem Dach von ADVA sehr positiv. "Wir haben keinen einzigen bedeutenden Kunden verloren. Einige MRV-Kunden nutzen bereits Produkte von ADVA. Die ersten Cross-Selling Effekte sind bereits eingetreten", so Dopfer. Weitere Übernahmen seien aktuell eher nicht wahrscheinlich. Mit Ausnahme: Es finde sich eine günstige Option. Unsinnig seien Gerüchte, dass ADVA das israelische Unternehmen ECI Telecom kaufen wolle. Hier habe offenbar jemand den geplanten Börsengang in London von ECI befeuern wollen. ECI wolle angeblich mehr als 200 Mio. Dollar einsammeln, um unter anderem Schulden zu tilgen. Dopfer habe sich zu ECI nicht konkret äußern wollen. "Wir können nicht jeden Blog-Eintrag kommentieren. Wir wünschen ECI bei ihrem IPO aber viel Erfolg."Für das Q3 habe ADVA einen Umsatz zwischen 123 und 133 Mio. Euro in Aussicht gestellt bei einer bereinigten EBIT-Marge von 2 bis 6%. Die Experten würden Q3-Zahlen im Rahmen der Prognose erwarten. Für das Gesamtjahr würden sie bei Umsätzen von über 500 Mio. Euro ein bereinigtes EBIT von ca. 25 Mio. Euro erwarten. 2019 dürfte der Umsatz auf mindestens 530 Mio. Euro anziehen bei einer geschätzten Marge von bis zu 7%. Das würde einem operativen Ergebnis von 37 Mio. Euro entsprechen. Ein Plus von bis zu 50% im Vergleich zu 2018!Der Investor Igor Kuzniar habe über seine Hedgefonds-Gruppe Teleios Capital Partners jüngst seinen Anteil auf mehr als 20% erhöht. Igor wolle es jetzt wohl wissen und setze voll auf den Turnaround bei ADVA.