Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie:



XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

6,93 EUR -0,72% (26.07.2019, 11:06)



Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

6,91 EUR -1,00% (26.07.2019, 11:03)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (26.07.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Analyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF).ADVA habe (26.07.2019) ihre finalen Q2-19 Zahlen veröffentlicht. Der Umsatz habe um 7,6% YoY auf 133 Mio. EUR gesteigert werden können, das proforma EBIT sei sequentiell zu Q1-19 zwar um 57,8% auf 4,3 Mio. EUR gestiegen, habe allerdings 29,4% YoY verloren (VJ: 6,1 Mio. EUR) und somit deutlich unter dem Konsens von 6,1 Mio. EUR und unter der Analystenerwartung mit 8,7 Mio. EUR gelegen.Ausschlaggebend für das schlechtere Ergebnis sei eine Veränderung im Kunden- und Produktmix gewesen. Zudem seien der Handelsstreit zwischen den USA und China, die damit einhergehenden, durch Zölle/Importverbote gestiegenen Transportkosten und allgemein ein stärkerer USD hinzugekommen, was zu zusätzlichen Druck auf die Margen geführt habe. ADVA führe derzeit intern Kostensparprogramme durch, um die höheren, nicht-beeinflussbaren Kosten ausgleichen zu können.Unabhängig davon berichte das Management von einer guten Auftragslage für Q3-19 und erwarte weiterhin guten Chancen für seine Produkte in der Netzwerktechnik, getrieben durch 5G, IoT und dem damit einhergehenden Ausbau des Edge-Computings.Lutz lasse seine Umsatzschätzungen unverändert, reduziere aber seine EBIT-Schätzungen für die nächsten Jahre. Sein aktualisiertes DCF-Model ergebe einen fairen Wert von 6,97 EUR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.