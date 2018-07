XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

7,23 EUR +0,84% (26.07.2018, 10:47)



Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

7,25 EUR +0,69% (26.07.2018, 10:49)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (26.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking: Interessante Turnaround-Story - AktienanalyseDer Netzwerkausrüster ADVA (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) hat den Umsatz im zweiten Kalenderviertel 2018 im Quartalsvergleich um 2,7 Prozent auf 123,75 Mio. Euro gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Damit habe der Umsatz nur am unteren Ende der Prognosebandbreite gelegen, die von 120 bis 135 Mio. Euro gereicht habe. Trotzdem habe das Proforma-Betriebsergebnis immerhin 5,0 Prozent vom Umsatz erreicht. Der Wert habe in der oberen Hälfte der Prognosebandbreite gelegen, die ADVA mit ein bis sechs Prozent vom Umsatz ausgegeben habe."Mit der Geschäftsentwicklung sind wir im Großen und Ganzen zufrieden", erkläre Finanzvorstand Ulrich Dopfer. "Unser Produkt- und Kundenmix ist jetzt wesentlich gesünder als im vergangenen Jahr." Aufgrund des guten Auftragseingangs im zweiten Kalenderviertel sei der Manager optimistisch für die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal. Bei Erlösen zwischen 123 Mio. und 133 Mio. Euro solle das Proforma-Betriebsergebnis zwischen zwei und sechs Prozent vom Umsatz landen. Dopfer: "Mit Disziplin bei den Kosten und strategischem Fokus halten wir ADVA auf Kurs in Richtung steigender Profitabilität und nachhaltigem Wachstum."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie: