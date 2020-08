(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen



Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie:



XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

7,50 EUR -2,98% (20.08.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

7,53 EUR -0,40% (21.08.2020, 09:05)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (21.08.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Analyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Ergebnissen sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) und erhöht das Kursziel 6,70 Euro auf 7,60 Euro.Nachdem ADVA ihre Q2-Ergebnisse veröffentlicht habe, habe der Analyst nun sein Modell überarbeitet, passe seine Schätzungen an.Die wachsende Bedeutung von Netzwerk- und Telekommunikationstechnik habe sich deutlich in den H1-Zahlen niedergeschlagen (H1-2020 Umsatz von 277,7 Mio. Euro, +6,2% YoY). Der Auftragseingang sei zudem sehr gut gewesen (Zahl werde nicht veröffentlicht) und dürfte für ein erneutes Wachstum in Q3-2020 sorgen. Für H2-2020e gehe Lutz insgesamt von einem weiteren Wachstum aus. In Kombination mit dem starken Wachstum von H1 erhöhe der Analyst seine alte Umsatzschätzung von 530 auf 580 Mio. Euro. Durch reduzierte Aufwendungen, das 2019 aufgelegte Kostensparprogramm sowie aktuell positive FX-Effekte (USD) erwarte Lutz auch eine YoY steigende Profitabilität.Mit den neuen Erwartungen erhalte Lutz einen fairen Wert von 7,60 Euro aus seinem DCF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: