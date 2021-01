Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie:



XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

8,17 EUR +4,34% (11.01.2021, 10:30)



Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

8,24 EUR +5,37% (11.01.2021, 10:45)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (11.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) unter die Lupe.ADVA Optical Networking lege am Freitag gemischte Zahlen für das abgelaufene Jahr und einen optimistischen Ausblick für 2021 vor. Anleger hätten den Ball aufgenommen und bei dem SDAX-Titel kräftig zugegriffen. Nun würden die Analysten nachlegen. Die Aktie starte gegen den schwachen Markttrend fester in die neue Handelswoche.Für das gerade begonnene Geschäftsjahr 2021 erwarte ADVA einen Umsatz zwischen 580 und 610 Millionen Euro sowie eine um Sondereffekte bereinigte Marge des Betriebsergebnisses von sechs und neun Prozent.Die Commerzbank habe die Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 7,30 auf 11,00 Euro angehoben. Damit würden die Experten bei der Aktie rund 40 Prozent Kurspotenzial sehen. Der schwache Dollar dürfte das Gewinnwachstum des Anbieters von Telekominfrastruktur entfesseln, so Analyst Michael Junghans.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link