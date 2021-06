Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (10.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) unter die Lupe.ADVA profitiere mehr und mehr von der zunehmenden Digitalisierung aufgrund der Corona-Pandemie und von der anhaltenden Verlagerung des Umsatz-Mix hin zu margenstärkeren Produkten und Dienstleistungen. Zudem würden die Maßnahmen zur strikten Kostenkontrolle Wirkung zeigen. Die Folge: Die Aktie befinde sich im Aufwind und kratze an einem Mehrjahreshoch.ADVA Optical sei auf Kurs. Im ersten Quartal habe die Gesellschaft mit starken Zahlen bei Umsatz, Gewinn, Auftragseingang und Cash-Generierung überzeugt. Der Trend dürfte anhalten. Getrieben durch Cloud-Anwendungen und Streaming-Dienste sei der Bedarf an Bandbreite groß. Die Investitionen in die Netzwerktinfrastruktur dürften daher auch bis weit ins nächste Jahr hochbleiben. Zudem würden chinesische Anbieter in der westlichen Welt gemieden."Als einer der letzten verbliebenen Netzwerkausrüster in Europa sollte das Unternehmen von der Nachfrage nach regionalen Angeboten wegen Sicherheitsbedenken bei chinesischen Anbietern profitieren," stimme Analyst Robert-Jan van der Horst von Warburg Research zu. Die Aktie biete eine aussichtsreiche Investitionsmöglichkeit. Das Kursziel unter seiner Kaufempfehlung laute 15 Euro."Der Aktionär" habe bereits nach dem starken Jahresauftakt erklärt, dass die Aktie schon bald nachhaltig in zweistellige Kursregionen vorstoßen sollte. An dieser Einschätzung habe sich nichts geändert. Im Gegenteil: Mit dem Sprung über die 11-Euro-Marke würde der Startschuss für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung des Warburg-Kursziels fallen.Für risikobewusste Anleger bleibt die trendstarke Aktie daher weiter ein Kauf, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.06.2021)