Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse des Analysten Dr. Oliver Pucker von Oddo Seydler:Dr. Oliver Pucker, Aktienanalyst von Oddo Seydler, spricht im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) aus.Die Analysten von Oddo Seydler gehen davon aus, dass sich die ADVA Optical Networking SE im zweiten Quartal bei Umsatz und EBIT-Marge in der Mitte der Planungsspannen bewegt hat. Für das dritte Quartal dürften rückläufige Erlöse, dafür aber steigende Margen in Aussicht gestellt werden.Im Hinblick auf die Übernahme von MRV Communications liege die Beweislast auf Seiten von ADVA.Obwohl die Visibilität bezüglich der Geschäftsentwicklung bei ADVA gering sei, dürften die Chancen beim Aktienkurs aber immer noch größer sein als die Risiken, so die Einschätzung des Analysten Oliver Pucker. Kurzfristige Treiber seien aber Mangelware.Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie: