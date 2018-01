Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

6,895 EUR +11,16% (04.01.2018, 11:04)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (04.01.2018/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) unter die Lupe.Hinter dem deutschen Netzwerkinfrastruktur-Spezialisten lägen harte Zeiten: Umsatzeinbruch, Gewinnwarnung, rückläufige Aufträge, Probleme mit Kunden, harter Preiskampf und Stellenabbau seien in den vergangenen Wochen und Monaten die dominierenden Schlagworte gewesen. Folge: Die ADVA Optical Networking-Aktie sei kräftig unter die Räder gekommen. Doch mittlerweile arbeite der TecDAX-Titel an seinem Comeback.Operativ gebe es zwar sicherlich noch einige Fragezeichen. Auch das Rückschlagpotenzial im Falle einer Enttäuschung sei groß. Die ADVA Optical Networking-Aktie habe am Donnerstag dennoch ein frisches Kaufsignal generiert und die charttechnische Widerstandszone bei 6,50 Euro überwunden. Die Aussicht auf eine operative Trendwende könnte den Aktienkurs weiter stützen, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2018)