Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

5,349 EUR +0,19% (01.11.2017, 10:00)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (01.11.2017/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von Analyst Robert Sanders von der Deutschen Bank:Robert Sanders, Analyst der Deutschen Bank, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) von 5,80 auf 5,20 Euro.Das abgelaufene Quartal des bayerischen Telekomausrüsters sei umsatzseitig erneut schwach ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch das Umsatzziel für das vierte Quartal liege unter seiner Erwartung.Robert Sanders, Analyst der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die ADVA Optical Networking-Aktie bestätigt und das Kursziel von 5,80 auf 5,20 Euro reduziert. (Analyse vom 01.11.2017)XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:5,362 EUR +0,60% (01.11.2017, 09:43)