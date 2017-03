XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

10,37 EUR +1,32% (06.03.2017, 15:36)



Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

10,326 EUR +1,81% (06.03.2017, 15:53)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking SE:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (06.03.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktie: Sehr guter Ausblick - Rücksetzer zum Einstieg abwarten! AktienanalyseMichael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse einen Rücksetzer zum Einstieg in die Aktie der ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) abzuwarten.Die ADVA Optical Networking SE habe sehr guten Ausblick auf das 1. Quartal geliefert. Die Anleger hätten den Ausblick sofort honoriert. Die ADVA Optical Networking-Aktie sei nun im Bereich von 10 Euro angekommen. Die nächsten Widerstände gebe es im Bereich von 10,50 Euro und dann im Bereich von 10,78 Euro. Es werde nun nach Erachten des Börsenexperten ein bisschen holpriger. Er gehe nicht davon aus, dass die ADVA Optical Networking-Aktie in dieser Dynamik weiter nach oben gehe. Es sei eine Konsolidierungsphase einzuplanen. Die ADVA Optical Networking-Aktie sollte sich aber auf Sicht ins Frühjahr hinein im zweistelligen Kursbereich halten können, glaube der Aktienprofi.Anleger sollten einen Rücksetzer zum Einstieg in die ADVA Optical Networking-Aktie abwarten, so Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.03.2017)Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie: