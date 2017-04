Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

10,199 EUR -1,93% (28.04.2017, 21:48)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (28.04.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von Aktienanalyst Oliver Pucker von Oddo Seydler:Dr. Oliver Pucker, Aktienanalyst von Oddo Seydler, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF).Das Unternehmen sei zwar gut, jedoch alles in allem gemischt ins Jahr gestartet, so der Analyst. Der Ausblick für Q2 überzeuge beim operativen Ergebnis, nicht aber beim enttäuschenden Umsatz. Es scheine, als ob die Margen 2017 wachsen würden, der Schwung bei den Erlösen jedoch nachlassen werde.Oliver Pucker, Aktienanalyst von Oddo Seydler, hat sein "buy"-Rating für die ADVA Optical Networking-Aktie mit einem Kursziel von 12,50 Euro bestätigt. (Analyse vom 28.04.2017)XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:10,09 EUR -2,28% (28.04.2017, 17:35)