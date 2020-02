(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen

Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie:



XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

7,41 EUR +1,65% (20.02.2020, 09:09)



Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

7,41 EUR +1,65% (20.02.2020, 09:22)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (20.02.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Analyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF).ADVA habe gestern nachbörslich Q4-19-Zahlen veröffentlicht. Der Umsatz habe um 14,9% YoY auf 151,1 Mio. Euro gesteigert werden können, das Proforma Betriebsergebnis um 27,2% YoY auf 10,3 Mio. Euro. Beides habe am oberen Rand der Management-Guidance gelegen und die Analystenerwartung von 142 Mio. Euro Umsatz bzw. 9,3 Mio. Euro Proforma EBIT übertroffen. Auf Jahressicht erreiche ADVA somit einen Umsatz von 556,8 Mio. Euro bei einem Proforma EBIT von 24,8 Mio. Euro (4,5% Marge, Vorjahr: 4,6%), ebenfalls über den Analystenerwartungen. Zum EBIT, welche im Q3-Bereicht noch mit Restrukturierungskosten (2,5 Mio. Euro), Zöllen und einem ungünstigeren Kunden/Produktmix belastet worden sei, seien keine näheren Details genannt worden. Auf der Grundlage der veröffentlichten Zahlen erwarte Lutz ein EBIT von 12,7 Mio. Euro für GJ 2019e (2018: 15,0 Mio. Euro) und eine nähere Aufschlüsselung mit dem für morgen vorgesehenen Geschäftsbericht.Einfluss Corona-Virus und 2020 Guidance: Die Überschrift der Mitteilung gestern "Gewinnreduzierung aufgrund von Lieferengpässen" - halte Lutz für irreführend. Neben den positiven GJ 2019-Zahlen werde erwähnt, dass sich aufgrund von Lieferengpässen voraussichtlich Umsätze von Q1-2020 verschieben würden. Wenn es sich um eine Verschiebung handle, wovon der Analyst aktuell ausgehe, sei ein eventueller Einfluss auf Q1-2020 im Gesamtjahr 2020 (580 Mio. Euro Umsatz bei 5% Proforma-Marge) nicht spürbar. Er erwarte für 2020e ebenfalls 580 Mio. Euro Umsatz bei 5,9% Marge (32,9 Mio. Euro Proforma EBIT). Somit sehe Lutz das Kurssturz von 12% heute Vormittag als Überreaktion.Felix Lutz, Analyst von FMR Research, behält wegen der aktuellen Unsicherheit in Bezug auf die Zuliefersituation aus China, der (erwarteten) Belastungen des EBITs in Q4 und der noch fehlenden Visibilität von in Q3-2019 angekündigten Sparmaßnahmen (Einsparpotenzial in seinen Schätzungen bei ca. 20 Mio. Euro in 2020e) sein aktuelles Kursziel 7,00 EUR und seine "halten"-Empfehlung bei. Sobald sich eine größere Visibilität abzeichne und ADVA an die positive Geschäftsentwicklung der letzten Quartale anschließen könne, sehen der Analyst den fairen Wert der Aktie bei über 8 Euro (8,95 Euro, Multiple-basiert)! Analyse vom 19.02.2020)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: