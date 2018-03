Bonn (www.aktiencheck.de) - Heute gibt Eurostat die endgültigen EWU-BIP-Daten für das 4. Quartal 2017 bekannt, so die Analysten von Postbank Research.Die Schätzung des Datenverarbeiters ADP über die Beschäftigungsentwicklung im privaten Sektor der US-Wirtschaft gebe heute einen Vorgeschmack auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht für Februar, der am Freitag veröffentlicht werde. Der Markt erwarte, dass ADP den Beschäftigungszuwachs im Februar auf 200 Tsd. Stellen veranschlagt. Damit bliebe die ADP-Schätzung zwar hinter dem hohen Wert von 234 Tsd. im Vormonat zurück, würde aber gleichwohl auf eine anhaltend solide Entwicklung des US-Arbeitsmarktes hinweisen.Die US-Notenbank veröffentliche heute ihr Beige Book über die Entwicklung der US-Wirtschaft in den letzten Wochen. Die FED-Bezirke sollten nach Einschätzung der Analysten von Postbank Research über eine insgesamt solide bis robuste Zunahme der Geschäftsaktivitäten sowie einen ruhigen aber stabilen Aufwärtstrend des Preisniveaus berichten. Einer Anhebung des US-Leitzinses um 25 Basispunkte auf der nächsten FOMC-Sitzung am 21. März stünde das Beige Book damit nicht entgegen. (07.03.2018/ac/a/m)