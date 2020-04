Mögliche Interessenkonflikte bei der "ADO Properties S.A.": Keine vorhanden.



Kurzprofil ADO Properties S.A.:



ADO Properties (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein in Berlin ansässiges, auf Wohnimmobilien fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von mehr als 20.000 Einheiten in Berlin. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. ADO Properties übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Menschen, die Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand. (24.04.2020/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ADO Properties-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova und Robel Tesfeom, Aktienanalysten von FMR Research, bewerten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienunternehmens ADO Properties S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) weiterhin mit dem Rating "kaufen".Vorl. Zahlen bei Consus: Gestern habe Consus vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 bekannt gegeben. Der finale Geschäftsbericht sollte in ca. 1 Woche folgen. Die Gesamtleistung in 2019 habe bei 863,8 Mio. Euro gelegen. Das Wachstum sei auf die Forward Sales und dem Anstieg bei den Upfront Sales zurückzuführen. Die Analysten hätten mit einer Gesamtleistung von ca. 905 Mio. Euro gerechnet (ca. 5% höher als berichtet). Das bereinigte EBITDA habe sich auf 344,4 Mio. Euro belaufen, während das berichtete EBITDA mit 236,4 Mio. Euro ausgewiesen worden sei. Die Adjustierungen in 2019 hätten somit rund 108 Mio. Euro betragen. Die Analysten hätten mit einem berichteten EBITDA in Höhe von 279 Mio. Euro gerechnet. Ein Hauptgrund für die Diskrepanz seien u.a. die einmaligen Umstrukturierungskosten in Höhe von 42 Mio. Euro. Die Nettoverschuldung habe bei 2,7 Mrd. Euro gelegen, damit habe sich das Net debt/adj. EBITDA von 8,7x (2018) auf 7,8x verbessert.Ausblick trotz Covid-19 positiv: Das GDV habe Ende 2019 bei 12,3 Mrd. Euro gelegen (9M 2019: 10,3 Mrd. Euro). Grundsätzlich sehe Consus keine Auswirkungen durch Covid-19 auf das Geschäft, alle Baustellen seien in Betrieb und es gebe keine materiellen Engpässe. Für 2020 prognostiziere das Management ein bereinigtes EBITDA in Höhe von ca. 450 Mio. Euro. Bei einer Annahme ähnlicher Adjustierungen wie in 2019 (66 Mio. Euro), wären die 450 Mio. Euro knapp 17% über der Analystenschätzung des berichteten EBITDAs (319 Mio. Euro). Da 2019 18% unter der Analystenschätzung gelegen habe, würde sich das aggregierte 2019/2020er EBITDA ausgleichen.S&P passe ADO's Rating von "BBB-" auf "BB mit stabilen Ausblick" an: ADOs Rating sei aufgrund eines vermeintlichen Umsetzungsrisikos um eine Stufe herabgesetzt worden. Das Risiko bestehe nach Auffassung von S&P in Bezug auf den Zusammenschluss mit der ADLER und schließe die angekündigte Bezugsrechtsemission mit ein. Zusätzlich sei das Rating aufgrund der wahrgenommenen Unsicherheit in Bezug auf die Integration und das rechtzeitige Erreichen der entsprechenden Zielsetzungen um eine weitere Stufe herabgesetzt worden. Die Analysten sähen diesen Punkt als ein temporäres Thema und insbesondere dem Timing des Mergers in Zeiten von Covid-19 geschuldet. Da bis Ende 2021 keine größeren Refinanzierungen (500 Mio. Euro Anleihe) anstünden, habe dies vorerst keinen Effekt auf die Bewertung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Disclosuresa) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.