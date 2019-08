Börsenplätze ADLER Real Estate-Aktie:



Kurzprofil ADLER Real Estate AG:



Die ADLER Real Estate AG (ISIN: DE0005008007, WKN: 500800, Ticker-Symbol: ADL) gehört zu den führenden Immobilienunternehmen in Deutschland. In den letzten Jahren ist das Unternehmen durch Akquisitionen rasch gewachsen - zuletzt durch die Übernahme von knapp 70 Prozent der Anteile an der Brack Capital Properties N.V. ADLER hält mittlerweile mehr als 62.000 Wohneinheiten, die vornehmlich im Norden und Westen Deutschlands liegen und Mietern mit mittlerem bis niedrigem Einkommen ein bezahlbares Zuhause bieten. Dieser Bestand soll überwiegend auf Dauer gehalten und bewirtschaftet werden. Dazu unterhält ADLER ein professionelles Asset Management und eigene Property Management Gesellschaften, die ab 2018 das gesamte Portfolio verwalten. Da konzerneigene Gesellschaften auch das Facility Management an den meisten Standorten übernommen haben, ist ADLER zu einem integrierten Immobilienkonzern geworden, der seinen Mietern alle wohnungsnahen Dienstleistungen aus einer Hand anbieten kann.



Nach Veräußerung der Anteile an der ACCENTRO Real Estate AG, einer auf den Handel mit Immobilien spezialisierten Gesellschaft, konzentriert sich ADLER ausschließlich auf das Vermietungsgeschäft.



Gegenüber seinen Aktionären sieht sich ADLER der Wertsteigerung verpflichtet. Mit stabilen Finanzierungsstrukturen und einer Notierung im SDAX hat sich das Unternehmen an den Kapitalmärkten eine positive Wahrnehmung verschafft, die sich in einem "BB/ positive outlook" Rating spiegelt.



Hervorgegangen ist die ADLER Real Estate AG aus den traditionsreichen Frankfurter Adlerwerken, deren Geschichte bis in das 19. Jahrhundert zurückreicht. (19.08.2019/ac/a/nw)



Essen (www.aktiencheck.de) - ADLER Real Estate-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienunternehmens ADLER Real Estate AG (ISIN: DE0005008007, WKN: 500800, Ticker-Symbol: ADL).Adler Real Estate ("Adler") habe im ersten Halbjahr 2019 die Nettomieterlöse um 17% auf 127,2 Mio. EUR gesteigert. Der FFO (oper. Ergebnis nach Zinsen und Steuern) habe 19% auf 41,7 Mio. EUR zugelegt. Der Net Asset Value (NAV)/Aktie sei gegenüber dem Jahresende 2018 leicht auf 22,23 EUR gegangen, da im Rahmen der Portfoliobereinigung Wohnungen verkauft worden seien. Der Verschuldungsgrad habe sich weiter auf 55,7% verbessert (Q1/19: 61,2%).Der im Mai für 2019 gegebene Ausblick sei bestätigt worden: Die Nettomieteinnahmen sollten weiterhin 235 bis 240 Mio. EUR (-1% bis +1% ggü. 2018) erreichen. Beim FFO wolle Adler 83 bis 86 Mio. EUR (+8-14% ggü. 2018) erzielen und den Verschuldungsgrad auf 55% verbessern.Adler habe solide Zahlen vorgelegt, die wie in den Vorquartalen von der Übernahme von Brack Capital Property (BCP) in April 2018 sowie operativen Verbesserungen profitiert hätten. Auf vergleichbarer Basis habe Adler ein Mietwachstum von 3,4% erzielt.Der Immobilienkonzern habe im ersten Halbjahr Portfoliobereinigungen vorgenommen. Verkauft worden seien 3.700 nicht-strategische Wohneinheiten für 179 Mio. EUR sowie Gewerbeeinheiten für 322 Mio. EUR. Des Weiteren seien Refinanzierungen getätigt worden (u.a. Ausgabe einer neuen Anleihe über 400 Mio. EUR, die u.a. für die vorzeitige Rückzahlung einer Anleihe genutzt worden sei) wodurch die jährlichen Zinszahlungen um 12 Mio. EUR reduziert werden könnten. Als Folge hätten die durchschnittliche Fremdkapitalverzinsung auf 2,08% gesenkt werden können.Der Aktienkurs notiere weiter mit einem hohen Abschlag von 45% zum NAV. Dies sei trotz im Vergleich zu Wettbewerbern schlechteren Kennzahlen (u.a. höherem Leerstand, Verschuldung, fehlende Dividende) nach Erachten des Analysten nicht gerechtfertigt.Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, erwartet eine teilweise Wertaufholung und bestätigt seine "kaufen"-Einstufung sowie das Kursziel von 18,00 EUR. (Analyse vom 15.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link