Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

64,01 Euro +0,23% (14.02.2017, 17:46)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 67,78 +0,18% (14.02.2017, 18:01)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(14.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst M. Ian Somaiya von BMO Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst M. Ian Somaiya von BMO Capital Markets in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) weiterhin die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.bictegravir von Gilead Sciences Inc. habe bei der Virusvermehrung im Vergleich zu dolutegravir von ViiV eine Überlegenheit demonstriert. Damit sei das Blockbuster-Potenzial untermauert worden.Das HIV-Geschäft könnte aber dennoch durch eine Kombinationstablette (dolutegravir/ rilpivirine) unter Druck geraten. Analyst M. Ian Somaiya weist darauf hin, dass sich die HIV-Landschaft bedeutend verändern könnte.Die Aktienanalysten von BMO Capital Markets stufen in ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "market perform" ein und halten am Kursziel von 75,00 USD fest.XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:63,95 Euro +0,42% (14.02.2017, 17:29)