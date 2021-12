Tradegate-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

ISIN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

DE000A0KFKB3



WKN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A0KFKB



Ticker-Symbol ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A4Y



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (06.12.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Christopher Mehl und Stefan Scharff, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y).Das Unternehmen habe heute den Zukauf eines Portfolios für das Privatisierungsgeschäft bekannt gegeben. Das erworbene Portfolio umfasse 73 Einheiten mit einer Fläche von nahezu 6.000 qm, welche in den Berliner Bezirken Charlottenburg, Wedding und Friedrichshain befinden würden. Die Einheiten seien bereits rechtlich aufgeteilt und für den Einzelverkauf vorgesehen. Auch wenn das Unternehmen keine Angaben bezüglich eines Kaufpreises gemacht habe, würden die Analysten davon ausgehen, dass das Volumen der Transaktion im Bereich von 20 Mio. Euro bis 25 Mio. Euro liege. Da sich die Einheiten in attraktiven Lagen befinden würden, würden die Analysten hinsichtlich der Verkaufsmargen trotz des bereits rechtlich geteilten Zustands eine gute Marge von 20% oder mehr erwarten. Sie würden davon ausgehen, dass das Closing der Transaktion im ersten Quartal 2022 stattfinde.Mit der verkündeten Transaktion habe das Unternehmen seine Privatisierungspipeline für die kommenden Jahre nach Schätzung der Analysten um über 25 Mio. Euro ausgebaut und habe gezeigt, dass es weiterhin möglich sei, lukrative Assets in attraktiven Lagen zu bekommen. Der Ankauf untermauere ebenfalls die Erwartungen der Analysten hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Gesellschaft in den kommenden Jahren und sie würden davon ausgehen, dass in den kommenden Monaten noch über weitere signifikante Transaktionen berichtet werden könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie: