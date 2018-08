Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie:



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (10.08.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S).Das Unternehmen habe heute den Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2018 veröffentlicht. Die Umsatzerlöse seien um fast 130% von rund 43 Mio. Euro im Vorjahr auf rund 98 Mio. Euro enorm angestiegen. Rund 42 Mio. Euro seien hierbei auf das Joint Venture bezüglich ACCENTRO Gehrensee zurückzuführen. Das Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien sei von 10,6 Mio. Euro auf 13,5 Mio. Euro um 28% angestiegen. Im ersten Halbjahr seien 967 Apartments verkauft worden. Ohne die Effekte des Joint Ventures sei hier eine sehr gute Verkaufsmarge von über 37% erzielt worden. Das Mietergebnis sei hingegen um 15% höher als im Vorjahr und habe nach 2,8 Mio. Euro nunmehr bei 3,2 Mio. Euro gelegen. Das Dienstleistungsergebnis habe sich mehr als vervierfacht und habe nach 0,35 Mio. Euro im Vorjahr bei 1,55 Mio. Euro gelegen. Hier bestehe noch weiteres Wachstumspotenzial durch die eingegangenen Joint Ventures in Hamburg und Berlin. Alles in allem sei ein Anstieg im Rohergebnis und im operativen Ergebnis auf Basis des EBIT von rund 28% erreicht worden. Die Zinsaufwendungen seien gegenüber der Vorjahresperiode durch die Platzierung der 100 Mio. Euro Anleihe im Januar deutlich gestiegen. Das Vorsteuerergebnis habe mit 8,7 Mio. Euro somit 15% über dem Vorjahreswert von 7,5 Mio. Euro gelegen. Aufgrund eines periodenfremden Steueraufwands folglich einer Betriebsprüfung und einer resultierend höheren Steuerrate habe der Nettogewinn mehr oder weniger unverändert zum Vorjahr bei rund 6 Mio. Euro gelegen.Das Privatisierungsportfolio habe sich im ersten Halbjahr gut entwickelt. Trotz der 967 verkauften Einheiten sei die Gesamtzahl um nur 510 Apartments gesunken, da rund 450 neue Einheiten gekauft worden seien. Der Zukauf von 446 weiteren Einheiten seien bereits unterzeichnet, jedoch bisher noch nicht abgeschlossen worden. Der Buchwert des Portfolios habe sich trotz der Zahlreichen Verkäufe sogar um rund 7 Mio. Euro auf rund 310 Mio. Euro erhöht. Das derzeitige Portfolio generiere Mieteinnahmen in Höhe von 9,2 Mio. Euro. Auf der Finanzierungsseite habe das Unternehmen Zinskosten von 3,2% nach 1Q 2018 auf 3,0% senken können. Die Eigenkapitalquote, welche durch die Platzierung der Anleihe von 44,2% zum Jahresende auf 39,9% Stand 1Q gefallen sei, habe sich zum Halbjahr wieder auf 41,2% erhöht.Mit den stetigen Zukäufen zum Privatisierungsportfolio, welche nicht nur Verkaufsmöglichkeiten sondern auch Mieteinnahmen mit sich bringen würden, sowie mit dem Ausbau des Dienstleistungsgeschäfts durch weiteren Kooperationen befinde sich das Unternehmen in einer guten Position für weiteres Wachstum. Für das restliche Geschäftsjahr würden die Analysten noch von weiteren Zukäufen zum Portfolio ausgehen und einen weiteren Anstieg der verkauften Einheiten erwarten. Das Unternehmen habe seine Guidance für das Gesamtjahr bezüglich eines zweistelligen Umsatzwachstums und einem EBIT in Bereich von 36 Mio. Euro bis 40 Mio. Euro bestätigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link