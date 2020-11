Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (19.11.2020/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova und Robel Tesfeom, Aktienanalysten von FMR Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol Deutschland: A4Y) unverändert zu kaufen.Am Freitag, den 13.11, habe ACCENTRO den Erwerb von 2.800 Einheiten mit einer vermietbaren Gesamtfläche von etwa 180.000 qm bekannt gegeben. Damit habe sich das Portfolio der Gesellschaft auf rund 5.200 Einheiten mehr als verdoppelt, davon seien 2.789 Wohneinheiten und die anderen elf Gewerbeeinheiten. Die Objekte würden sich unter anderem in den Städte Berlin, Leipzig, Halle und Gera befinden. ACCENTRO beabsichtige durch Modernisierungsmaßnahmen, die Attraktivität der Wohnungen und somit deren Vermietbarkeit zu steigern.Mit dieser Transaktion erweitere ACCENTRO ihr Portfolio erheblich, was eine wichtige Voraussetzung für zukünftiges Wachstum sei. Der Wohnungsmarkt habe sich als krisenfest erwiesen und daher würden die Analysten diese Assetklasse positiv betrachten. Allerdings seien die entstandenen Erwerbsaufwendungen sowie die Finanzierungsmethode noch unbekannt. Angesichts der beschränkten Liquidität am Ende des 9M/20 (Cash: 36,5 Mio. Euro) könnten die Analysten einen neuen Kredit nicht ausschließen, was entsprechende Folgen für die zukünftige Rentabilität hätte. Da ihnen nähere Informationen über die erworbenen Immobilien fehlen würden, falle es den Analysten schwer, die Auswirkungen zu quantifizieren. Grundsätzlich aber würden sie angesichts der Wachstumschancen im Markt positiv bleiben.Verkauf von Immobilien in Berlin: Am Montag, den 16.11., habe ACCENTRO außerdem bekannt gegeben, dass sie ein Immobilienportfolio mit 35 Einheiten und einer Gesamtmietfläche von 2.148 qm verkauft habe. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.Angesichts der Stabilität des Wohnungsmarktes und der Wachstumschancen, die sich aus der Transaktion für ACCENTRO ergeben, halten Mariya Lazarova und Robel Tesfeom, Analysten von FMR Research, an ihrer "kaufen"-Empfehlung mit einem Kursziel von 11,00 Euro fest. (Analyse vom 18.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: