Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

8,80 EUR -1,12% (13.02.2020, 12:57)



ISIN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

DE000A0KFKB3



WKN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A0KFKB



Ticker-Symbol ACCENTRO Real Estate-Aktie:

E7S



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (13.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) nach wie vor zu kaufen.Mit der Emission einer neuen Anleihe im Volumen von 250 Mio. Euro habe ACCENTRO den eigenen finanziellen Spielraum erheblich erweitert. Das solle nun vor allem für das Wachstum des Vorratsvermögens genutzt werden. In Kombination mit der aktuellen Ankauf-Pipeline, die sich nach Angaben der Gesellschaft derzeit auf 240 Mio. Euro belaufe, dürfte das Unternehmenswachstum in den nächsten Jahren spürbar über dem bisher erwarteten Niveau liegen.Jakubowski habe deswegen seine Schätzungen überarbeitet und kalkuliere ab 2021 mit höheren Umsätzen und Gewinnen. 2019 dürfte ACCENTRO hingegen unter den von ihm geschätzten Werten geblieben sein, und auch für 2020 rechne der Analyst nicht zuletzt durch die höheren Finanzierungskosten (unter anderem für den Rückkauf der alten Anleihe) mit einem niedrigeren Gewinn als bislang.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link