Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S).Am gestrigen Tage habe das Unternehmen den Bericht zum ersten Halbjahr 2019 veröffentlicht. Die Zahlen hätten teilweise deutlich unter den Vorjahreswerten gelegen, das Unternehmen habe die Gesamtjahresguidance jedoch weiterhin bestätigen können, da für das zweite Halbjahr ein deutlich höheres Ergebnis erwartet werde. Der Konzernumsatz habe mit 34,5 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 97,9 Mio. Euro gelegen. Hier sei jedoch zu beachten, dass das Vorjahresergebnis auch von der mit über 42 Mio. Euro umsatzwirksamen Einbringung der ACCENTRO Gehrensee GmbH in ein Joint Venture beflügelt gewesen sei. Das Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien sei von 13,5 Mio. Euro auf 7,4 Mio. Euro nahezu halbiert worden. Positiv sei hier jedoch anzumerken, dass die Margen bei den bisher 159 verkaufen Apartments bei hohen 33,2% gelegen habe und dass das Unternehmen bereits weitere 42 Mio. Euro an Verkäufen zum Stichtag beurkundet habe, jedoch noch nicht vollzogen.Das Zwischenergebnis habe alles in allem bei 11,8 Mio. Euro gelegen (1H 2018: 19,2 Mio. Euro). Eine deutliche Reduzierung habe beim Zinsergebnis erreicht werden können, welches von -5,8 Mio. Euro auf -3,1 Mio. Euro reduziert worden sei. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe bei 2,95 Mio. Euro gelegen, etwa die Hälfte des Vorjahreswerts von 5,8 Mio. Euro. Das Privatisierungsportfolio habe sich seit Jahresende um über 12% erhöht und von 344 Mio. Euro auf 386 Mio. Euro zugelegt. Die Zahl der Einheiten im Portfolio sei auf 2.346 gestiegen. Zudem seien bereits 238 weitere Einheiten in Berlin, Rostock und Düsseldorf akquiriert worden, jedoch noch nicht übergegangen.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, sehen derzeit ein Kurspotenzial von über 40% zu ihrem Kursziel von 12,00 Euro (unverändert) und bestätigen deshalb ihr "buy"-Rating für die ACCENTRO Real Estate-Aktie. (Analyse vom 09.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link