Xetra-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

10,60 EUR -3,64% (04.06.2020, 15:13)



Tradegate-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

10,40 EUR -2,80% (04.06.2020, 12:14)



ISIN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

DE000A0KFKB3



WKN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A0KFKB



Ticker-Symbol ACCENTRO Real Estate-Aktie:

E7S



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (04.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Christopher Mehl und Stefan Scharff, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zur Akkumulierung der Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) und erhöhen das Kursziel von 9,50 auf 12 Euro.Am vergangenen Freitag, dem 29. Mai, habe das Unternehmen den Bericht für das erste Quartal 2020 veröffentlicht. Der Umsatz habe bei rund 15 Mio. Euro mehr oder weniger unverändert zur Vorjahresperiode gelegen. Das Ergebnis aus dem Verkauf von Immobilien habe mit 2,1 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahreswert von 2,9 Mio. Euro gelegen, während das Mietergebnis von 1,4 Mio. Euro auf 1,8 Mio. Euro gestiegen sei, was zu einem Zwischenergebnis von 4,5 Mio. Euro geführt habe, welches nahezu unverändert zum Vorjahresergebnis von 4,6 Mio. Euro gewesen sei. Der Personalaufwand sei aufgrund einer erhöhten Mitarbeiterzahl sowie one-offs aus dem Vorstandswechsel von 1,3 Mio. Euro auf 2,2 Mio. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis (EBIT) habe sich somit von 2 Mio. Euro auf 423 Tsd. Euro reduziert. Das Finanzergebnis sei von -1,4 Mio. Euro im Vorjahr auf nunmehr -6,4 Mio. Euro gefallen, was auf einmalige Kosten der 250 Mio. Euro großen Anleiheemission im Februar und Belastungen in Höhe von 4 Mio. Euro aus der vorzeitigen Ablösung der 2018/2021 Anleihe zurückzuführen sei. Während diese Effekte das Ergebnis des ersten Quartals belasten würden, sollte das Unternehmen jedoch von dieser Maßnahme in dem kommenden Quartalen profitieren und mehr Flexibilität geben, auf sich ergebende Möglichkeiten im deutschen Wohnungsmarkt zu reagieren. Zusammen mit der ausgesetzten 2019 Dividende, welche anstelle der Ausschüttung in das weitere Wachstum des Unternehmens investiert werden solle, würden die Analysten von SRC Research von einem deutlichen Ausbau des Geschäfts und einem entsprechenden Wachstum im Ergebnis in den kommenden Quartalen und Jahren ausgehen.Das Unternehmen habe seine Guidande für 2020 erneut bestätigt und gehe weiterhin von einem leichten Anstieg im Umsatz und einem EBIT auf Vorjahresniveau aus. Nach den Entwicklungen der letzten Wochen, wie z.B. der Lockerung der Regierungsauflagen und der Ausweiterungen der Wirtschaftsaktivitäten, habe sich auch der Ausblick der Analysten von SRC Research verbessert und zu einer Erhöhung der GuV-Schätzung für das Gesamtjahr geführt, welche sie mit ihrem letzten Update vom 30. März vorsichtshalber reduziert hätten. Ebenfalls würden sie ihre oben beschriebenen Wachstumserwartungen des Unternehmens zu einer Erhöhung ihrer Erwartungen in den Folgejahren veranlassen. Dies wirke sich auch auf ihr Kursziel aus, welches sie nunmehr von 9,50 auf 12 Euro anheben würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie: