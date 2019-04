Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie:



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (02.04.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) nach wie vor zu kaufen.Als Spezialist für die Privatisierung von Wohnungen habe ACCENTRO eine führende Stellung in Deutschland und insbesondere in dem schwerpunktmäßig adressierten boomenden Berliner Immobilienmarkt. Seit der 2014 eingeleiteten ausschließlichen Konzentration auf dieses Geschäft habe ACCENTRO ein rasantes Wachstum erzielt und hohe Überschüsse erwirtschaftet. In Summe der letzten vier Jahre sei der Umsatz mehr als vervierfacht worden (ohne die Gehrensee-Erlöse), seit 2016 sei durchgehend eine EBIT-Marge von mehr als 20 Prozent und eine zweistellige Nettomarge erwirtschaftet worden.Das positive Bild sei etwas durch die letztjährige Ergebnisentwicklung getrübt worden, die unter dem Vorjahr und hinter den Erwartungen geblieben sei. ACCENTRO begründe dies vor allem mit Verzögerungen beim Vertriebsstart einiger Immobilien und berichte auf Nachfrage von grundsätzlich stabilen Margen.In Verbindung mit dem Roll-over-Effekt aus der Umstellung des Modells auf das Basisjahr 2019 ergibt sich daraus ein neues Kursziel von 11,50 Euro (alt: 11,40 Euro), auf dessen Grundlage Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, das Urteil "buy" bestätigt. (Analyse vom 02.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link