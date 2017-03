Xetra-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

9,55 EUR (14.03.2017)



Tradegate-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

9,565 EUR (14.03.2017)



ISIN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

DE000A0KFKB3



WKN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A0KFKB



Ticker-Symbol ACCENTRO Real Estate-Aktie:

E7S



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (16.03.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S).Nachdem ACCENTRO Real Estate AG bereits zum Halbjahr ihre Gewinnprognose auf "knapp unter 20 Mio. Euro" verdoppelt habe, sei nun ein Gewinn von 26,3 Mio. Euro ausgewiesen worden. Zu verdanken sei der letzte Gewinnschub einer Tauschtransaktion gewesen, in deren Rahmen ACCENTRO die Mehrheit an dem bisherigen Bestandsgeschäft gegen 675 sanierungsbedürftige Plattenbauwohnungen in Berlin eingetauscht habe. Die Fair Value-Anpassung im Vorfeld der Transaktion und ein kleiner Tauschgewinn hätten für einen hohen Ergebnisbeitrag gesorgt, gleichzeitig habe die Entkonsolidierung des Bestandssegments für eine deutliche Verkürzung und Entschuldung der Bilanz gesorgt.Darüber hinaus habe sich mit dieser Transaktion die Anzahl der im letzten Jahr erworbenen Wohnungen auf fast 1.800 erhöht, womit ACCENTRO die Basis für eine Fortsetzung des Wachstumskurses gelegt habe. In einem Markt, der von einem deutlichen Nachfrageüberhang gekennzeichnet sei, dürfte damit die ACCENTRO-Zielsetzung für 2017, den Umsatz zweistellig steigern zu wollen, gut abgesichert sein.Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie: