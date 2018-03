Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (23.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) nach wie vor zu kaufen.ACCENTRO habe im letzten Jahr den Umsatz und das EBIT deutlich gesteigert und damit die eigenen Prognosen erfüllt bzw. sogar übertroffen. Deutlich höher als von dem Analysten erwartet sei weiterhin das Tempo, in dem die Gesellschaft das Vorratsvermögen ausbaue. Trotz der angespannten Angebotssituation schaffe es das Unternehmen auf eine beeindruckende Weise, den Vorrat an privatisierungsfähigen Wohnungen sowohl im Stammmarkt Berlin als auch in anderen Städten wie etwa Hamburg, Köln oder Leipzig rasch auszubauen und damit die Basis für weiteres Wachstum zu sichern.Mit der Emission einer Anleihe im Volumen von 100 Mio. Euro, der Einbindung eines erfahrenen Projektentwicklers in das Projekt Gehrensee sowie mit der Minderheitsbeteiligung an einem großen Privatisierungsportfolio in Hamburg seien auch im laufenden Jahr bereits mehrere Weichenstellungen vorgenommen worden, um den erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortzusetzen. Dementsprechend habe ACCENTRO für 2018 ein erneut zweistelliges Umsatzwachstum sowie einen EBIT-Anstieg auf bis zu 40 Mio. Euro angekündigt.Der Analyst habe seine Schätzungen in Reaktion auf die Jahreszahlen 2017 sowie auf die Entwicklungen der letzten Monate an mehreren Stellen überarbeitet, sehe aber das darin unterstellte Grundszenario einer fortgesetzten, profitablen Expansion bestätigt und halte daran fest. Auf dieser Basis taxiere er den fairen Wert der ACCENTRO-Aktie nun auf 11,20 Euro, was gegenüber dem aktuellen Börsenkurs ein hohes Kurspotenzial verspreche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link