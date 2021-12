Börsenplätze ABO Wind-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:

59,00 EUR +2,79% (07.12.2021, 13:08)



XETRA-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:

59,00 EUR +3,15% (07.12.2021, 13:00)



ISIN ABO Wind-Aktie:

DE0005760029



WKN ABO Wind-Aktie:

576002



Ticker-Symbol ABO Wind-Aktie:

AB9



Kurzprofil ABO Wind AG:



ABO Wind (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) plant und errichtet weltweit Wind- und Solarparks, Batterie- und Wasserstoffprojekte. Kernelemente der Geschäftstätigkeit sind Initiierung von Projekten, Standort-Akquise, technische und kaufmännische Planung, Vorbereitung internationaler Bankfinanzierungen und Errichtung schlüsselfertiger Anlagen. ABO Wind betreut ab der Inbetriebnahme die operative Phase der Anlagen und entwickelt bei Bedarf Repoweringkonzepte, um bewährte Standorte effektiver zu nutzen. (07.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - ABO Wind-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) weiterhin zu kaufen.ABO Wind gehe davon aus, das Jahresergebnis von 2020 (13,1 Mio. Euro) wie geplant leicht zu übertreffen. Für 2022 plane das Unternehmen erneut eine leichte Ergebnissteigerung. Damit sollte ABO Wind trotz Projektverschiebungen, Preiserhöhungen für Turbinen und Solarmodule, Lieferkettenproblemen und kräftig gestiegenen Logistikkosten auch 2022 in der Erfolgsspur bleiben. Wir berücksichtigen das schwierigere Umfeld in unseren Prognosen, halten die Preissteigerungen und Lieferkettenprobleme aber für ein vorübergehendes Problem, das sich spätestens 2024 erledigt haben sollte, so die Analysten von First Berlin.Was aber nach Erachten der Analysten von First Berlin längerfristig Bestand haben werde, seien die höheren Strompreise, die Wind und PV gegenüber den fossilen Energieträgern trotz der erwähnten Kostensteigerungen wettbewerbsfähiger machen würden. Der Grund dafür sei einfach: Die enormen Kostensteigerungen bei den fossilen Rohstoffen. So habe sich der Erdgaspreis versechsfacht, Wind und Sonne würden aber weiterhin keine Rechnung schicken. Hilfreich sei auch der kräftige Anstieg des EU-CO2-Zertifikatpreises, der zuletzt bei fast 80 Euro/t gelegen habe. Das ambitionierte Wind- und Solar-Ausbauprogramm der zukünftigen Bundesregierung (Ziel für 2030: 200 GW PV, implizit ca. 100 GW Windkraft) sollte in den nächsten Jahren eine wesentlich schnellere Expansion ermöglichen. Dies spiele ABO Wind als Entwickler von Windparks und Solaranlagen in die Hände und werde der gesamten Branche ein goldenes Jahrzehnt bescheren.Die Analysten von First Berlin würden daher ihre mittelfristigen Prognosen anheben. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe ein neues Kursziel von 79 Euro nach bisher 73 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link