1,64 EUR +0,61% (21.05.2019, 10:48)



DE000A1EWXA4



A1EWXA



ABO



Die ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) betreibt europaweit Windkraft- und Biogasanlagen. Größter Aktionär der ABO Invest AG mit einem Anteil von derzeit 25 Prozent ist die ABO Wind AG, ein europaweit tätiger Projektentwickler für erneuerbare Energien mit 19-jähriger Branchenerfahrung. Die Aktie wird seit 2011 im Freiverkehr der Börse Düsseldorf und seit 2018 zusätzlich im Freiverkehr der Börse Hamburg gehandelt. (21.05.2019/ac/a/nw)



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - ABO Invest-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO).Vor allem dank des Kapazitätsausbaus in Finnland habe ABO Invest die vergüteten Stromerträge im letzten Jahr um 24,7 Prozent auf 367,8 Mio. kWh ausweiten können. Aufgrund schwacher Windverhältnisse sei damit allerdings die Prognose unter durch-schnittlichen Windbedingungen (404,1 Mio. kWh) um 9 Prozent unterschritten worden. Infolgedessen habe der Umsatz mit 31,7 Mio. Euro (+19,9 Prozent) knapp das untere Ende der Zielspanne (32 bis 37 Mio. Euro) verfehlt.Der Analyst habe auf Basis der bereits auf der Website veröffentlichten Produktionsdaten mit 31,8 Mio. Euro gerechnet. Etwas besser als von ihm erwartet seien die sonstigen betrieblichen Erträge mit 3,0 Mio. Euro (Schätzung: 2,5 Mio. Euro) ausgefallen, da der Gewinn aus dem Verkauf des Windparks Wennerstorf entsprechend höher gewesen sei. Zugleich habe aber auch der betriebliche Aufwand mit 9,2 Mio. Euro aufgrund gestiegener Wartungs- und Instandhaltungskosten um 0,4 Mio. Euro über seiner Taxe gelegen. In Summe hätten das berichtete EBITDA mit 25,3 Mio. Euro (+33,4 Prozent) und der Vorsteuergewinn mit 0,1 Mio. Euro (Vorjahr: -2,7 Mio. Euro) seine Schätzungen nahezu punktgenau erfüllt.Auf dieser Basis sieht Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, nach einer kleineren Modellaktualisierung den fairen Wert bei 2,05 Euro je Aktie und bekräftigt das Votum "buy" für die ABO Invest-Aktie. (Analyse vom 20.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link