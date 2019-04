XETRA-Aktienkurs ABB-Aktie:

Kurzprofil ABB:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147 000 Mitarbeitende. www.abb.com. (17.04.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).Es habe mehr Aufträge für EP (ber. +6%) und RM (ber. +5%) gegeben, aber weniger bei IA (ber. -5%), während die Auftragslage insgesamt dem Konsens entsprochen habe und die Analysten-Schätzungen leicht übertroffen habe. Die Umsätze von EP hätten ein wenig die Erwartungen übertroffen, RM habe etwas darunter gelegen, während IA erwartungsgemäß abgeschnitten habe.Insgesamt habe sich eine op. EBITA-Marge von 11,2% ergeben, die 20 Bp. über dem Konsens und 10 Bp. über den Analysten-Schätzungen gelegen habe. In den Geschäftsbereichen hätten die Margen die Analysten-Prognosen für EP und IA verfehlt; bei RM seien sie 10 Bp. Höher gewesen, als er erwartet habe.Der Cashflow aus dem operativen Geschäft habe USD -256 Mio. betragen ggü. USD -518 Mio. im ersten Quartal 2018. Im fortgeführten Geschäft habe sich der Cashflow aus den operativen Aktivitäten auf USD -97 Mio. ggü. USD -365 Mio. verbessert. Dies sei durch die verzögerte Zahlung von Leistungsanreizen und den Einzug hoher Meilensteinzahlungen positiv beeinflusst worden, die die hohen Aufwendungen für die Lagerbestände überwogen hätten.Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die ABB-Aktie weiterhin mit dem Votum "hold". Das Kursziel laute CHF 22,00. (Analyse vom 17.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ABB-Aktie: