XETRA-Aktienkurs ABB-Aktie:

20,36 EUR +1,70% (04.09.2018, 13:50)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

CHF 22,92 +0,04% (04.09.2018, 13:59)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (04.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilan Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) unter die Lupe.ABB habe in den letzten Jahren den Anlegern wenig Freude bereitet. Der langfristige Seitwärtstrend sei zwar weiterhin intakt, dank guter Nachrichten habe sich das Bild letztlich aber deutlich aufgehellt.Eine Kaufempfehlung der Citigroup verleihe heute neuen Rückenwind. Analyst Martin Wilkie habe das Kursziel von 23,50 auf 28,00 CHF erhöht und den Titel von "neutral" auf "buy" heraufgestuft. Er erwarte eine Erholung der Endmärkte des Industriekonzerns. Ferner setz er auf eine Optimierung oder einen Verkauf des Geschäfts mit Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung.ABB sei letztlich vom US-Magazin "Fortune" auch auf die "Change-the-world"-Liste gesetzt worden. Dank der starken Position bei der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität zähle ABB zu den Unternehmen, die die Welt verbessern würden. In Zukunft sollten in diesem Bereich jedoch auch milliardenschwere Erlöse winken. Da das Unternehmen mit Industrieautomation und Robotik bei weiteren potenziellen Megatrends bestens aufgestellt sei, könne es der Zukunft positiv entgegensehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ABB-Aktie: