SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

24,20 CHF -0,94% (06.02.2020, 17:00)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeitende. www.abb.com (06.02.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) von 21,00 CHF auf 25,00 CHF.Die Q4-Zahlen (untestiert) seien gemischt ausgefallen. Die Umsatzentwicklung (-1% y/y) habe leicht über der Analystenprognose gelegen. Das operative EBITA (+22% y/y) sei geringer, als von Armer erwartet, ausgefallen, habe aber im Rahmen der Markterwartungen gelegen. Der größte Bereich Elektrifizierung habe eine solide Ergebnisentwicklung aufgewiesen, wohingegen der Bereich Robotik & Fertigungsautomation unter dem schwierigen Marktumfeld in der Automobilindustrie gelitten habe. Die Auftragslage habe sich stabil (Auftragseingang: -1% y/y; Auftragsbestand: +2% y/y) gezeigt. Für 2020 rechne ABB mit einer weiteren Verbesserung der operativen Marge (2019: +0,2 Pp auf 11,1%).Angesichts des laufenden Kostensenkungsprogramms sowie des fortschreitenden Konzernumbaus rechne Armer mittelfristig mit einer deutlichen Steigerung der Profitabilität. Die Konjunkturunsicherheiten seien jedoch durch die Ausbreitung des Coronavirus gestiegen (bspw. Produktionsstopp in China). Für Unterstützung dürfte das für das H2/2020 erwartete Aktienrückkaufprogramm sorgen. Armer habe seine Prognosen erhöht (u.a. berichtetes EPS 2020e: 1,18 (alt: 1,16) USD; berichtetes EPS 2021e: 1,23 (alt: 1,18) USD)Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die ABB-Aktie weiterhin mit "halten" ein. (Analyse vom 06.02.2020)Börsenplätze ABB-Aktie:L&S-Aktienkurs ABB-Aktie:22,54 EUR -1,18% (06.02.2020, 17:15)