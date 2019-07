ISIN ABB-Aktie:

ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (26.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) unter die Lupe.Mit den Q2-Zahlen habe der Schweizer Konzern am Donnerstag wieder einmal nicht überzeugen können. Die Marge sei deutlich zurückgegangen und der Umbau sowie Abschreibungen hätten unter dem Strich auf den Gewinn gedrückt. Mittlerweile hätten sich zahlreiche Experten zu Wort gemeldet. Durch die Bank seien sie sich einig gewesen, dass die Zahlen in etwa den Erwartungen entsprochen hätten. Kritik habe es v.a. am Ausblick gewesen."Der Aktionär" bleibe ebenfalls skeptisch, was die kurzfristige Entwicklung bei ABB angehe. Der Umbau sei weiter herausfordernd und koste Geld. Zudem würden die Konjunktursorgen und der Handelskrieg auf die Stimmung drücken und könnten die Ergebnisse auch in den kommenden Monaten belasten. Nach den erneut schwachen Zahlen gebe es derzeit keinen Grund, bei ABB neu einzusteigen. Anleger sollten an der Seitenlinie bleiben und abwarten, bis es neue Impulse für die Aktie gebe, Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2019)Börsenplätze ABB-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:18,665 CHF +0,59% (26.07.2019, 14:50)