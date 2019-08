SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

18,015 CHF +2,77% (12.08.2019, 09:12)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (12.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).Björn Rosengren werde neuer CEO: Björn Rosengren (60, schwedischer Staatsbürger) sei derzeit CEO von Sandvik (seit 2015) und ehemaliger CEO von Wärtsilä. Zuvor habe er 13 Jahre lang diverse Managementfunktionen bei Atlas Copco erfüllt. Er sei als sehr erfahrene, internationale Führungskraft und Leiter von Industrieunternehmen bekannt. Er werde zum 1. Februar 2020 zu ABB wechseln und den jetzigen CEO Peter Voser am 1. März 2020 ablösen. Danach werde Peter Voser bei ABB nur noch als Vorsitzender des Verwaltungsrats fungieren.Björn Rosengrens Ernennung passe zur aktuellen Strategie von ABB, um das Unternehmen in die nächste Phase seiner Umwandlung in eine dezentralisierte Organisation zu führen. Die Analysten hätten noch keine Gelegenheit gehabt, Herrn Rosengren persönlich kennenzulernen, aber er verfüge zweifellos über reichlich Erfahrung und eine entsprechende Erfolgsbilanz, um die Entscheidung des Verwaltungsrats zu rechtfertigen und eine gute Wertschöpfung zu gewährleisten. Sein Name sei schon vor zwei Wochen in den Newsfeeds aufgetaucht (z.B. Bloomberg), daher komme seine Ernennung nicht völlig überraschend.Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt das Kursziel von CHF 22,00 und sein "hold"-Rating für die ABB-Aktie. (Analyse vom 12.08.2019)Börsenplätze ABB-Aktie:L&S-Aktienkurs ABB-Aktie:16,74 EUR +3,98% (12.08.2019, 09:26)