SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

19,98 CHF -1,43% (25.10.2018, 16:27)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (25.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).Die Q3 18-Ergebnisse würden ein solides org. Wachstum bei Basisaufträgen in Lokalwährung und eine sehr gute operative Rentabilität der Geschäftsbereiche zeigen. Das Umsatzwachstum werde aber weiter durch den geringeren Auftragsbestand bei IA und PG belastet. Positive makroökonomische Bedingungen dürften die Gesamtergebnisse 2018 stützen. Die Aussichten für 2019 und 2020 sehe der Analyst dagegen etwas vorsichtiger, denn die Risiken für das globale Wachstum würden zunehmen. Dies berücksichtige ABB auch in seinem Ausblick. Die positiven Effekte von ABBs Next-Level-Strategie und die tiefere Kostenbasis würden derzeit jedoch eine gute Wertschöpfung ermöglichen.Panagiotis Spiliopoulos, Analyst von Vontobel Research, bestätigt das "hold"-Rating für die ABB-Aktie. Das Kursziel laute 23 CHF. (Analyse vom 25.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs ABB-Aktie:17,52 EUR -1,66% (25.10.2018, 16:26)