ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (13.01.2018/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilan Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) unter die Lupe.Das Übergangsjahr sei vorbei. Dank mehrerer Akquisitionen und Umstrukturierungsmaßnahmen habe CEO Ulrich Spiesshofer 2017 die Weichen für den künftigen Erfolg gestellt. Im neuen Jahr wolle ABB nun wieder voll in den Wachstumsmodus schalten. Auch an der Börse sollte sich dies auszahlen.Der Schweizer Konzern stehe vor einer starken Zukunft. Die Industrie 4.0 verspreche sehr gute Geschäfte und bei den Ladesäulen für die Elektromobilität winke der Durchbruch. Zudem sollten sich die Zukäufe des vergangenen Jahres auszahlen. Da auch das Chartbild der ABB-Aktie attraktiv sei, rate "Der Aktionär" konservativen Anlegern, sich einige Stücke ins Depot zu legen, so Maximilan Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.01.2018)Xetra-Aktienkurs ABB-Aktie:23,06 EUR +0,61% (12.01.2018, 17:35)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:27,13 CHF +0,82% (12.01.2018, 17:30)