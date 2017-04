ISIN ABB-Aktie:

Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) (www.abb.com) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Energie und Automation. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen weltweit etwa 135.000 Mitarbeitende. (18.04.2017/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Nigel Coe von Morgan Stanley:Nigel Coe, Aktienanalyst von Morgan Stanley, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der ABB-Aktie (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).Das Unternehmen weise einen sehr hohen Bewertungsabschlag zum Investitionsgütersektor auf, so der Analyst. Mit einem der attraktivsten Chance/Risiko-Profile innerhalb der Branche zähle das Wertpapier zu seinen "Top Picks".Nigel Coe, Aktienanalyst von Morgan Stanley, hat das "overweight"-Aktie für ABB-Aktie bestätigt. (Analyse vom 18.04.2017)Xetra-Aktienkurs ABB-Aktie:21,18 EUR -1,72% (18.04.2017, 15:16)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:CHF 22,68 -1,35% (18.04.2017, 15:27)