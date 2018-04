SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (06.04.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilan Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) unter die Lupe.Im volatilen Marktumfeld sei zuletzt auch das Papier des Schweizer Konzerns unter Druck geraten. Großaktionäre wie Cevian oder Artisan Partners würden nun den Druck auf das Management erhöhen.Der Industriekonzern habe zuletzt die Erwartungen der Anleger nicht erfüllen können. Unter dem Druck der Großaktionäre müsse ABB nun endlich Ergebnisse liefern. Das Portfolio der Schweizer sei allerdings stark und die langfristigen Aussichten würden stimmen. Wer an Bord sei, bleibt dabei. Neueinsteiger könnten abwarten, ob die Trendwende gelinge, so Maximilan Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link