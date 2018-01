ISIN ABB-Aktie:

Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (17.01.2018/ac/a/a)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analysten Simon Toennessen und Jaroslaw Pominkiewicz von der Privatbank Berenberg:Simon Toennessen und Jaroslaw Pominkiewicz, Analysten der Privatbank Berenberg, streichen in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Aktie des Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) und erhöhen das Kursziel von 21 auf 25 CHF.Ihr Optimismus hinsichtlich der Gewinnaussichten der Sparte Industrial Automation ist gestiegen, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Dieser Bereich dürfte 2018 weiterhin vom Aufwind der gesamten Branche profitieren. Hinzukommt das anhaltende Wachstum im Geschäft mit Niederspannungstechnik sowie bei Robotics & Motion. Die Analysten haben ihre EPS-Schätzungen für ABB nach oben revidiert.Simon Toennessen und Jaroslaw Pominkiewicz, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die ABB-Aktie von "sell" auf "hold" heraufgestuft und das Kursziel von 21 auf 25 CHF angehoben. (Analyse vom 17.01.2018)Xetra-Aktienkurs ABB-Aktie:22,92 EUR -0,48% (17.01.2018, 12:47)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:26,97 CHF -0,48% (17.01.2018, 12:54)