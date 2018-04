SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (19.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).Die Q1-Zahlen, die mehrheitlich über den Erwartungen gelegen hätten, seien positiv durch Währungseffekte beeinflusst gewesen (u.a. operatives EBITA: +12% auf 1.060 (Vj.: 943) Mio. USD; währungsbereinigt: +4% y/y). Auf vergleichbarer Basis (Ifl.) sei die Dynamik verhalten geblieben (Auftragseingang: +6% y/y; Umsatz: +1% y/y). Bremsschuh für die Geschäftsentwicklung auf der Konzernebene sei weiterhin der Bereich Stromnetze gewesen (Umsatz Ifl.: -4% y/y; operative EBITA-Marge: -0,2 Prozentpunkte y/y). Das Book-to-Bill-Ratio (Konzernebene: 1,13 (Vj.: 1,07)) habe in Q1 über der wichtigen Marke von 1 gelegen und habe sich verbessert gezeigt. Einen konkreten Umsatz- und Ergebnisausblick für 2018 habe das Unternehmen weiterhin nicht veröffentlicht. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich leicht angehoben (u.a. EPS 2018e: 1,29 (alt: 1,27) USD; EPS 2019e: 1,38 (alt: 1,36) USD).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse in Erwartung von weiteren Fortschritten bei der Umsetzung der dritten Stufe der "Next-Level"-Strategie die Halteempfehlung für die ABB-Aktie bestätigt. Das Kursziel laute unverändert 25,00 CHF. (Analyse vom 19.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs ABB-Aktie:19,82 EUR +5,17% (19.04.2018, 11:55)