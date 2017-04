ISIN ABB-Aktie:

Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) (www.abb.com) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Energie und Automation. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen weltweit etwa 135.000 Mitarbeitende. (20.04.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).Die Q1-Zahlen seien recht solide ausgefallen. Ergebnisseitig sei das Zahlenwerk besser als von dem Analysten erwartet ausgefallen (u.a. operatives EBITA: 943 (Vj.: 951) Mio. USD). Ferner habe ABB das zweite Quartal in Folge auf vergleichbarer Basis (Ifl.) ein Umsatzwachstum (+3% y/y) ausweisen können. Der Auftragseingang (Ifl.) sei gestiegen und das Book-to-Bill-Ratio habe über der wichtigen Marke von 1 gelegen. Einen konkreten Ausblick für 2017 habe das Unternehmen weiterhin nicht veröffentlicht. 2017 bezeichne es jedoch unverändert als Übergangsjahr. Beim Umbau komme der Konzern voran (Anfang April sei die Übernahme von B&R (unabhängige Anbieter von produkt- und softwarebasierten offenen Lösungen für die Maschinen- und Fabrikautomation) angekündigt worden).Das Rating für die ABB-Aktie lautet in Erwartung von Fortschritten bei der Umsetzung der dritten Stufe der "Next-Lever-Strategie" weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, in einer aktuellen Aktienanalyse. Das Kursziel werde unverändert bei 25,00 CHF gesehen. Das Aktienrückkaufprogramm sollte die Kursentwicklung stützen. (Analyse vom 20.04.2017)Xetra-Aktienkurs ABB-Aktie:21,14 EUR +1,29% (20.04.2017, 11:08)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:CHF 22,63 +1,57% (20.04.2017, 11:19)