Wenn eine Seite mit den Anfangskarten eine 8 oder 9 erhält, sichert sie sich sofort einen "natürlichen" Gewinn. Immer wenn Sie First Person Baccarat im 7Signs Casino spielen, sollte dies Ihr Hauptziel sein.



Wenn beide Seiten eine 9 einsacken, schiebt das Spiel. Außerdem zieht die Spielerseite eine weitere Karte, wenn sie beim ersten Ziehen einen Gesamtwert zwischen 0-5 hat. Dasselbe wiederholt sich dann für die Hand des Bankiers - eine dritte Karte wird gezogen, wenn er im Rückstand ist und einen Gesamtwert zwischen 0 und 5 hat.



Im Gegensatz zu einigen anderen Evolution-Baccarat-Spielen hat First Person Baccarat nur 1 Nebenwette – Paare. Sie sagen im Wesentlichen nur voraus, dass die ersten 2 Karten ein Paar sein werden.



Lassen Sie uns nun darüber sprechen, wie Sie beim First Person Baccarat gewinnen können. Das Spiel hat eine einfache Prämisse, aber gleichzeitig sehr wenige Nebenwetten. Das bedeutet, dass es nicht viele Möglichkeiten gibt, wie Sie Ihre Gewinnchancen beeinflussen können.



Vermeiden Sie Unentschieden-Wetten. Die 8:1-Returns in diesem Spiel sind erschreckend niedrig. Es ist bekannt, dass einige Online-Baccarat-Spiele bei einer Unentschieden-Wette 11:1 auszahlen, und es ist immer noch nicht genug. Unentschieden Wetten mit einer Quote von 8:1 bieten einen satten Hausvorteil von 14% bei einer Auszahlungsquote von 86%.

Der Grund, warum Provisionen auf Bankengewinne gezahlt werden, liegt darin, dass Banken Wetten die besten Erfolgschancen haben. Statistisch gesehen gewinnen sie nur etwas häufiger, weil die Regeln für das Ziehen der dritten Karte funktionieren. Als solche ist Banker die beste Baccarat-Wette, auch wenn wir die Provision berücksichtigen.

Finger weg von Nebenwetten. Jeder von ihnen hat eine abgrundtiefe RTP-Rate, wenn Sie dazu kommen. Die Nebenwette Spieler/Banker-Paar, die im Evolution First Person Baccarat-Spiel verfügbar ist, ist jedoch besonders ungeheuerlich. Beide Optionen haben einen RTP unter 90%.

Eine Möglichkeit, Ihre Gewinnchancen beim Baccarat-Spielen im 7Signs Casino zu erhöhen, sind Wettsysteme. Das Gute am Live-Baccarat ist, dass es sich oft um einen mehr oder weniger 50/50 Münzwurf handelt. Dies ist für die meisten Wettsysteme großartig.



Martingale-System - Das einfachste negative Progression System auf dem Markt. Im Wesentlichen möchten Sie nur den Einsatz verdoppeln, wenn Sie verlieren.

Paroli Wett System - Das wahrscheinlich bekannteste System. Es handelt sich um ein positives Progression-Einsatzsystem, was bedeutet, dass Sie den Einsatz mit jedem Gewinn erhöhen. Nach 3 Siegen in Folge müssen Sie zum ursprünglichen Einsatz zurückkehren.

Labouchere - basierend auf der Fibonacci-Folge ist dies eine etwas konservativere negative Progression. Im Wesentlichen möchten Sie eine Zahlenfolge erstellen, die inkrementell ansteigt. Bei jedem Verlust möchten Sie die erste und die letzte Zahl der Folge als Ihren nächsten Einsatz kombinieren. Nach einem Gewinn müssen Sie jedoch die Zahlen aus der Sequenz entfernen. (03.12.2021/ac/a/m)

