Kurzprofil 7C Solarparken AG:



Die 7C Solarparken AG (früher COLEXON Energy AG) (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) ist Eigentümer und Betreiber von Solaranlagen mit einem kombinierten Portfolio von 105 MWp.



Über 95% der Assets aus dem Portfolio der 7C Solarparken AG liegen in Deutschland, primär in Bayern und Sachsen. Der kleinere Teil des Portfolios liegt aufgrund der Firmenhistorie in Belgien und Italien.



Die 7C Solarparken AG ist in das Marktsegment PV Estate eingetreten, mit bislang ca. 85 Hektar von bebauten Solarflächen im eigenen Bestand. (21.06.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarparkbertreibers 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) unter die Lupe.7C bleibe weiter auf einem strammen Wachstumskurs, das Portfolio habe mit 301 MWp jetzt bereits das Jahresziel von 295 MWp überschritten, zu Jahresanfang habe es noch bei 256 MWp gelegen. Trotzdem seien der Umsatz (8,3 Mio. Euro, -1,0% zum Vorjahr) und das EBITDA (6,9 Mio. Euro, -0,8%) im ersten Quartal minimal unter dem Vorjahreswert gewesen, was an den sehr ungünstigen Wetterbedingungen gelegen habe - die sich im Übrigen im April und Mai fortgesetzt hätten. Dass das Management trotzdem die EBITDA-Prognose von 42,5 Mio. Euro für 2021 aufrechterhalten könne, zeige mal wieder, dass mit viel Sicherheitspuffer gearbeitet werde. Eher kritisch für das Unternehmen könnte der Trend zu steigenden Marktzinsen sein, während zugleich die Renditen neuer PV- und Windparks aufgrund einer hohen Nachfrage niedrig seien.Wegen dieses Risikofaktors für das Gewinnwachstum senken die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" sein Kursziel auf 5 Euro, bleiben aber investiert. (Ausgabe 23 vom 19.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:3,975 EUR +0,51% (21.06.2021, 12:13)