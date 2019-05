Börsenplätze 7C Solarparken-Aktie:



Kurzprofil 7C Solarparken AG:



Die 7C Solarparken AG (früher COLEXON Energy AG) (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) ist Eigentümer und Betreiber von Solaranlagen mit einem kombinierten Portfolio von 105 MWp.



Über 95% der Assets aus dem Portfolio der 7C Solarparken AG liegen in Deutschland, primär in Bayern und Sachsen. Der kleinere Teil des Portfolios liegt aufgrund der Firmenhistorie in Belgien und Italien.



Die 7C Solarparken AG ist in das Marktsegment PV Estate eingetreten, mit bislang ca. 85 Hektar von bebauten Solarflächen im eigenen Bestand. (10.05.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Die 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Rekordergebnis erwirtschaften und gleichzeitig die letzte - bereits angehobene - Prognose deutlich übertreffen, so die Experten von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" berichten.Die jüngste Prognose, die im Rahmen der Präsentation des Geschäftsplans 2018 bis 2020 im November 2018 veröffentlicht worden sei, sei von einem operativen Ergebnis (EBITDA) in Höhe von 33,0 Mio. Euro ausgegangen. Letztendlich habe im abgelaufenen Geschäftsjahr bei einem Umsatz von 40,3 Mio. Euro (Vj. 33 Mio. Euro) ein operatives Ergebnis in Höhe von 35,1 Mio. Euro (Vj. 29,9 Mio. Euro) erzielt werden können.Maßgeblich verantwortlich hierfür sei die positive Witterung gewesen. Aufgrund der hohen Anzahl an Sonnenstunden über nahezu das gesamte Jahr 2018 hinweg habe ein zusätzlicher Umsatz in Höhe von 3,2 Mio. Euro generiert werden können, welcher sich komplett im Ergebnis wiederfinde. Aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung habe das Eigenkapital im Konzern auf mittlerweile 104,7 Mio. Euro gestärkt werden können. Dadurch habe sich die Eigenkapitalquote bei einer Bilanzsumme von 345,0 Mio. Euro auf 30,4% erhöht.Für das abgelaufene Geschäftsjahr sollten die Aktionäre eine Dividende in Höhe von 11 Cent je Aktie erhalten. Gegenüber dem Vorjahr entspreche dies einer Steigerung von 10%. Hier hätten sich die Experten aufgrund der soliden bilanziellen Situation eine deutlichere Steigerung auf 13 Cent erhofft. Besonders da die Kapitalmärkte abseits von Eigenkapitalfinanzierungen weiterhin günstige alternative Finanzierungsmodelle zur Verfügung stellen würden. Damit wäre ein weiterhin profitables Wachstum, finanziert über externe Finanzierungsquellen, ebenfalls möglich.Einen großen Anteil am Umsatz- und Ergebniswachstum im Geschäftsjahr 2018 habe die Erweiterung des Kraftwerksparks der Gesellschaft gehabt. Die installierte Kapazität sei von 118 MWp zu Beginn des Jahres 2018 auf 154 MWp zum Ende des Jahres gestiegen. Bis Ende 2020 solle das Kraftwerksportfolio auf 220 MWp und bis ins Jahr 2025 das verwaltete Portfolio (eigenes Portfolio + kaufmännische Betriebsführung) auf 500 MWp ansteigen. Hierfür sei in diesem Jahr die Plattform für kaufmännische Betriebsführung eines Fotovoltaik-Portfolios von 77 MWp von Ernst Russ erworben sowie das eigene Bestandsportfolio um 13 MWp von 154 MWp auf 167 MWp erweitert worden.Die Experten von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. halten die Aktie daher weiter im Portfolio. Ihr mittelfristiges Kursziel liege bei 3,40 Euro je Aktie. (Ausgabe 5/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link