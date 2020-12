Tradegate-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:

Kurzprofil 7C Solarparken AG:



Die 7C Solarparken AG (früher COLEXON Energy AG) (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) ist Eigentümer und Betreiber von Solaranlagen mit einem kombinierten Portfolio von 105 MWp.



Über 95% der Assets aus dem Portfolio der 7C Solarparken AG liegen in Deutschland, primär in Bayern und Sachsen. Der kleinere Teil des Portfolios liegt aufgrund der Firmenhistorie in Belgien und Italien.



Die 7C Solarparken AG ist in das Marktsegment PV Estate eingetreten, mit bislang ca. 85 Hektar von bebauten Solarflächen im eigenen Bestand. (30.11.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarparkbertreibers 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) unter die Lupe.Im September (Anlegerbrief 38/2020) hätten die Experten gemutmaßt, dass 7C Solarparken auch die bereits zwei Mal auf zuletzt 39,2 Mio. Euro angehobene EBITDA-Prognose für 2020 locker übertreffen werde - und das habe das Unternehmen nun bestätigt. Denn nach einem Umsatzwachstum um 19,3% auf 44,9 Mio. Euro in den ersten neun Monaten der aktuellen Finanzperiode habe das EBITDA-Ziel mit 39,7 Mio. Euro (+13,1%) bereits geknackt werden können, so dass die Marke nun auf 41 Mio. Euro hochgeschraubt worden sei. Basis dafür sei neben der guten Sonneneinstrahlung insbesondere auch die erlangte Kontrolle über Solaranlagen aus Fonds mit einer Kapazität von 14,8 MWp gewesen, die zuvor nur betreut worden seien und jetzt konsolidiert würden. Damit sei das Portfolio inzwischen von 190 MWp zu Jahresbeginn auf 240 MWp gestiegen, womit das 220 MWp-Ziel für das Jahresende schon deutlich übertroffen worden sei.Und so solle es weitgehen. Das Unternehmen habe den belgischen Markt als weiteren Expansionsschwerpunkt auserkoren, der insbesondere noch hohes Potenzial für Freiflächenanlagen biete. Da 7C ursprünglich ein belgisches Unternehmen gewesen sei und auch das Management aus dem Land stamme, verspreche die Marktexpertise weitere wertschaffende Deals. Eine Kapazität von 50 MWp solle dort bis Ende 2023 erreicht werden, bei einem Gesamtportfolio von dann 500 MWp. Der Anteil des Eigenbestands (ggü. Betreuung für Dritte) solle auf 400 MWp steigen, bislang seien 350 MWp anvisiert worden.Die 7C Solarparken-Aktie arbeitet dank der guten News gerade daran, sich über 4 Euro zu etablieren, und ist in Schwächephasen weiter ein Kauf, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 4,50 Euro. (Ausgabe 47 vom 28.11.2020)Börsenplätze 7C Solarparken-Aktie:Xetra-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:4,19 EUR +3,71% (30.11.2020, 14:46)