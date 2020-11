NetEnt AB

AT&T

Der amerikanische Telekommunikationsriese AT&T musste ebenfalls wegen der Coronakrise seinen starken Rückgang beim Aktienkurs in 2020 hinnehmen. Aktuell ist eine Aktie für umgerechnet knapp 25 Euro zu haben. Grundsätzlich handelt es sich jedoch um ein sehr solides Geschäft. Das Unternehmen konnte 2019 einen Umsatz von 181 Milliarden US-Dollar erzielen und dabei einen operativen Gewinn von gut 30 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Für 2020 wird insgesamt mit einem Minderumsatz von etwa 169 Milliarden US-Dollar gerechnet. Die Aktie von AT&T rutschte daher in 2020 um gut 30 % ab. Alles in allem wird jedoch wieder mit einem baldigen Umsatz- und Gewinnwachstum gerechnet. Die Aktie von AT&T gilt jedenfalls als stark unterbewertet und könnte sich in 2021 deutlich erholen.



Bayer AG

Die Bayer AG hat bislang ein turbulentes Börsenjahr hinter sich. Die Aktie des Chemieriesen WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017 konnte sich nach dem Einbruch wegen Corona im Februar 2020 relativ schnell wieder erholen, um dann wegen erneut wieder ins Minus zu rutschen. Grund sind die Klagen im Glyphsat Skandal in den USA. Nun kommt langsam Bewegung in die Verhandlungen über einen Vergleich. Das half auch der Bayer Aktie zuletzt, deren Kurs sich wieder ein Stück aufwärtsbewegte. Grundsätzlich handelt es sich bei Bayer um ein Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell und die Aktie gilt mit einem Kurs von etwa 47 Euro als stark unterbewertet. Das sind gute Voraussetzungen für eine weitere Erholung in den kommenden Monaten.



Fraport AG

Die Fraport AG ist die Flughafenbetreibergesellschaft des Frankfurter Flughafens. Das auch an mehreren anderen Flughäfen weltweit beteiligte Unternehmen musste wegen des Zusammengebrochenen Reiseverkehrs wegen der Corona-Pandemie wirtschaftlich einiges einstecken. Für 2020 wird ein Verlust von etwa 2 Milliarden Euro erwartet. In 2019 hatte man noch bei einem Umsatz von 3,7 Milliarden Euro einen operativen Gewinn von 685 Millionen Euro erwirtschaftet. Dementsprechend ging es in diesem Jahr auch mit der Fraport Aktie WKN: 577330/ ISIN: DE0005773303 bergab. Der Aktienkurs notiert etwa 36 % unter dem Wert von 12 Monaten bei etwas über 44 Euro. Sollte es in 2021 einen Impfstoff geben und sich der weltweite Reiseverkehr sukzessive wieder erholen bestehen gute Aussichten, dass sich auch die Fraport Aktie relativ schnell wieder nach oben bewegt.



UnitedHealth

Die amerikanische UnitedHealth Group bietet hauptsächlich Krankenversicherungen an. Der Umsatz lag in 2019 bei 240 Milliarden US-Dollar, wobei ein Gewinn nach Steuern von 14 Milliarden US-Dollar erzielt wurde. Mit dem Gewinn der US Wahlen durch die Demokraten wird ein weiterer Ausbau des Geschäfts in den USA erwartet, was sich auch positiv auf die UnitedHealth Aktie auswirkt. Die Aktie konnte zuletzt ein neues Allzeithoch erreichen. Mit gut 340 US-Dollar ist das Papier zwar nicht gerade billig, aber es besteht die Möglichkeit über wesentlich günstigere Optionen von einem weiteren Anstieg der UnitedHealth Aktie in 2021 zu profitieren. (13.11.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Für diejenigen, die ihr Aktiendepot bereits jetzt für das Jahr 2021 ausrichten möchten, bieten sich aktuell vor allem wegen der Coronakrise eine günstige Perspektive. Zahlreiche Aktien von Unternehmen mit einem an sich soliden Geschäftsmodell sind derzeit stark unterbewertet. Hier stellen wir 5 günstige Aktien mit Potential für 2021 vor.Der schwedische Spieleentwickler NetEnt AB entwickelt hauptsächlich Glücksspiele für Online Casinos, die europaweit zum Beispiel in einem Neteller Casino gespielt werden können. Die Aktie des Unternehmens WKN: A2AH6U / ISIN: SE0008212971 gilt als stark unterbewertet und notiert aktuell bei etwas über 8 Euro. Grund für die Abschläge in letzter Zeit war die in einigen Ländern Europas stattfindende Diskussion über die Legalisierung des Glücksspiels. Hinzu kam ein Einbruch wegen der allgemeinen Panik an den Märkten nach dem Ausbruch der Corona-Epidemie. Mit der Legalisierung des Online Glücksspiels unter anderem in Deutschland, Dänemark und einigen anderen europäischen Ländern ergeben sich für NetEnt, dass in den letzten Jahren einen beträchtlichen Umsatzwachstum aufweisen können neue Chancen. Das sollte sich auch positiv auf die NetEnt Aktie auswirken.