Twitter

Apple

Alles in allem waren die Zahlen aus dem 1. Quartal beeindruckend: Das Tech-Unternehmen konnte einen um 21% höheren Umsatz verzeichnen, der Aktiengewinn stieg um 35%. Einen immer größeren Anteil am Wachstum haben dabei die Dienstleistungen von Apple. In wenigen Jahren könnte der Dienstleistungsanteil wie App Store und Apple Music auf einen jährlichen Umsatz von mehr als 100 Mrd. US-Dollar kommen.



Datadog

Die kürzlichen Kursverluste bei den Tech-Aktien haben auch das Cloud-Sicherheitsunternehmen Datadog getroffen. Bei diesem New Yorker Konzern konnten wir beobachten, dass mit wachsender Größe der Umsatz weniger stark anstieg. Gleichwohl lagen die Umsatzzuwächse pro Quartal weiterhin regelmäßig bei jenseits von 10%.



Aktuell liegt der gesamte verfügbare Markt bei 35 Mrd. US-Dollar. Wir gehen von einem noch weiter anwachsenden Markt aus, sobald die Cloud-Nutzung weiterhin ansteigt. Abgesehen von den Cloud-Dienstleistungen betätigt sich Datadog zunehmend auch in anderen Bereichen, wie die vor kurzem vollzogenen Übernahmen von Unternehmen wie Timber Technologies und Sqreen zeigen.



Alpine 4 Holdings

Alpine 4 Holdings ist eine Holding- und Betriebsgesellschaft aus Phoenix, Arizona. Zum Portfolio des Konzerns gehören Tochterunternehmen aus verschiedenen Branchen wie Verteidigung und Bau. Mit der im März vollzogenen Fusion der Tochtergesellschaften Deluxe Sheet Metal und Morris Sheet Metal wurde eines der größten Blechverarbeitungsunternehmen im Mittleren Westen der USA geschaffen.



Der Drohnenmarkt ist ein weiteres Betätigungsfeld von Alpine 4 Holdings. Mit Impossible Aerospace plant die Muttergesellschaft, ihre Drohnensparte am Markt zu etablieren. Die Drohne US-1 fällt schon jetzt durch ihre lange Flugzeit auf und ist ein wichtiger Bestandteil für die Zusammenarbeit mit US-Behörden und der US Air Force.



Roku

Der Streaming-Gigant Roku aus Kalifornien weist einen sinkenden Aktienkurs auf. Dabei präsentierte das Unternehmen im vierten Quartal Zahlen, die besser als erwartet waren. So konnte die Streaming-Plattform 55% mehr Nutzungsdauer verzeichnen. Letztendlich ist der Umsatz um 58% gestiegen, was zu einem Jahresgewinn führte.



Optimismus verbreiten auch die folgenden Zahlen: In den USA, dem Heimatmarkt des Konzerns, erreichte Roku einen Marktanteil von 38%. Auch im Nachbarland Kanada hat Roku eine starke Präsenz aufgebaut: Das hauseigene Betriebssystem ist mittlerweile in rund 31% aller verkauften Smart-TVs eingebaut. Weitere Expansionen in lateinamerikanische Märkte wie Mexiko und Brasilien sowie nach Großbritannien sollen folgen. (30.04.2021/ac/a/m)









