Grundsätzlich: wie viel Geld sollte angelegt werden?

Schritt Nr. 1: Das Depot als Grundlage

Schritt Nr. 2: Die Aktivierung

Schritt Nr. 3: Der Versand der Zugangsdaten

Wurden die oben genannten Schritte ausgeführt, braucht es nur noch ein paar Tage Geduld, bis die Zugangsdaten per Post versendet werden und sich der Aktienneuling im entsprechenden Bereich im Internet einloggen kann.



Schritt Nr. 4: Der Start an der Börse

Keine Frage: das Kaufen und Verkaufen von Aktien kann Spaß machen, ist jedoch auch mit bestimmten Risiken verbunden. Daher lohnt es sich durchaus, sich im Vorfeld zu informieren, um zu erfahren, wie am besten vorgegangen werden sollte.



Besonders hilfreich sind hier auch die Infos, die im Zusammenhang mit der Versendung der Depot-Eröffnung verschickt wurden. Auch hier wird in der Regel ausführlich auf die entsprechenden Risiken eingegangen.



Nun geht es los! Vergleichsweise früh stellt sich die Frage, ob im Zusammenhang mit dem ersten Aktienkauf, :



auf einen Fondsmanager

den Einzelkauf

vertraut werden soll. Der Fondsmanager bietet hierbei den Vorteil, dass sich der Anleger nicht mit der exakten Auswahl der jeweiligen Aktien auseinandersetzen muss. Denn: mit dieser Aufgabe wird besagter Fondsmanager betraut. Für seine Leistungen werden Gebühren berechnet. Dementsprechend lohnt sich ein kurzer Vergleich. Wer Lust auf mehr "Eigenregie" hat, entscheidet sich für den Einzelkauf von Aktien und erwirbt damit einen Teil des betreffenden Unternehmens.



Schritt Nr. 5: Abläufe und Gebühren kennenlernen





Es klingt einfach: wer im Zuge niedriger Aktienwerte kauft und seine Aktien dann bei Kurssteigerung wiederverkauft, fährt einen Gewinn ein. So einfach gestaltet sich das Procedere jedoch nicht. Denn: für das Handeln mit Aktien werden Gebühren fällig. Dementsprechend lohnt es sich, im Zusammenhang mit kleineren Gewinnen zu warten, um dafür zu sorgen, dass das Agieren an der Börse auch nach Abzug der Gebühren noch wirtschaftlich bleibt.



Trotz all der Vorschriften, der Gebühren und der Möglichkeiten, an der Börse Geld zu verdienen, zeigt sich oft schnell, dass die Regel "Learning by doing" hier greifbarer als in anderen Bereichen der Finanzwelt erscheint.



Niemand, der an der Börse investiert, sollte jedoch auf einen Gewinn abhängig sein. Letzten Endes braucht es immerhin nicht nur das passende Hintergrundwissen über wirtschaftliche Entwicklungen, sondern manchmal auch einfach den "richtigen Riecher", um langfristig Erfolge verbuchen zu können.



Ein weiteres Erfolgsgeheimnis klassischer Broker? Geduld! Die Entwicklung der Aktienkurse ist von etlichen Faktoren abhängig, so dass oft auch monotone, pessimistische Phasen überwunden werden müssen oder sich der Start einer Aktie aufgrund verschiedener Faktoren spontan verschieben kann. Wer dies weiß (und akzeptiert!) schont nicht nur seine Nerven, sondern erleichtert sich den Alltag an der Börse ungemein. (23.08.2019/ac/a/m)









