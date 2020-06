Für heute seien keine wichtigen Wirtschaftsberichte geplant. Powell werde um 18:00 Uhr vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen aussagen, aber es sei unwahrscheinlich, dass seine Rede von der gestrigen Botschaft abweiche, und es sei wiederum unwahrscheinlich, dass sie einen größeren Einfluss auf die Märkte haben werde. Sollte der DAX weiter fallen, sei die erste zu beobachtende Marke bei 12.150 Punkten zu finden. Sollten wir auf der anderen Seite endlich einen Durchbruch des oben erwähnten gleitenden Durchschnitts sehen, könnte das Fibonacci-Retracement von 78,6% bei 12.550 Punkten in den Fokus rücken.



Die europäischen Autoverkaufszahlen für Mai seien heute veröffentlicht worden. Die Autoverkäufe in der Europäischen Freihandelszone und im Vereinigten Königreich seien im Mai 2020 um 57% im Jahresvergleich zurückgegangen. Auch wenn der Bericht an sich nicht allzu ermutigend sei, stelle er doch eine recht deutliche Verbesserung gegenüber dem im April verzeichneten Rückgang von 78% dar. Im Folgenden seien die Entwicklungen der deutschen Automobilhersteller zu sehen:



- Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF): Rückgang um 56,7% auf 155.773 Einheiten

- BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF): Rückgang um 57% auf 39.631 Einheiten

- Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF): Rückgang um 55,2% auf 39.035 Einheiten



RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) sei heute unter den stärksten DAX-Titeln zu finden. Berenberg habe das Unternehmen als gute Wahl im Versorgungssektor bezeichnet. Die Bank habe gesagt, dass die Aktie von RWE wahrscheinlich von den guten Aussichten für die erneuerbaren Energien profitieren werde. Die Kaufempfehlung sei beibehalten worden, während das Kursziel von 30 EUR auf 35,50 EUR angehoben worden sei.



Einem "Handelsblatt"-Bericht zufolge könnten der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) bei einem Verbot von Huawei-Komponenten und -Geräten wesentlich höhere Kosten für den 5G-Ausbau entstehen. Das Papier zitiere interne Dokumente, wonach die Kosten um mindestens 3 Milliarden EUR steigen würden, da das Unternehmen bereits gebaute Komponenten ersetzen müsse. Sowohl die Deutsche Telekom als auch Huawei hätten sich geweigert, den Bericht des "Handelsblatts" zu kommentieren. (17.06.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte schreiten zusammen mit den US-Aktien-Futures weiter voran, so die Experten von XTB.Die Märkte schienen die geopolitischen Entwicklungen an der Grenze zwischen China und Indien und auf der koreanischen Halbinsel zu ignorieren. Die Gewinne seien jedoch viel geringer als gestern. Man solle beachten, dass Südkorea, China und Indien wichtige Glieder in den weltweiten Lieferketten seien, weshalb die asiatische Geopolitik genau beobachtet werden sollte.Einem Reuters-Bericht zufolge rechne Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht damit, dass bei dem Gipfel in dieser Woche (Freitag) eine Entscheidung über den EU-Sanierungsfonds getroffen werde. Stattdessen erwarte sie, dass sich die EU im Juli auf das Abkommen einigen werde. Falls sie Recht habe, bedeute dies, dass wir vor harten und langen Verhandlungen steünden, bei denen jedes Land versuchen könnte, so viel wie möglich von dem Paket in Höhe von 750 Milliarden EUR zu erhalten.