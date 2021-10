Insgesamt seien seit den 50er Jahren bis zu einer Milliarde "Plastikelefanten" geschaffen worden. Wie lasse sich diese Krise aufhalten oder verlangsamen? Eine starke Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation durch Unternehmen könne den Umschwung bringen und den Unterschied ausmachen. Und sie habe zudem das Potenzial, neue Marktchancen zu eröffnen: Die Ellen MacArthur Foundation spreche von einer 700-Milliarden US-Dollar-Chance, die sich aus der Umstellung auf ein Kreislaufmodell für Plastik ergebe.



Giovanna Petti, Environmental Materials & Solutions Analyst bei NN Investment Partners: "Derzeit gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, wie wir gebrauchte Kunststoffe zu einem wiederverwendbaren Sekundärmaterial machen können, eine davon ist das mechanische Recycling. Diese Methode hat jedoch ihre Grenzen: Das chemische Recycling kann einige dieser Lücken füllen. Einige Hersteller von Neuplastik sind auch (teilweise) auf biobasierte Kunststoffe umgestiegen, die aus erneuerbaren Ressourcen wie Mais und anderer Biomasse hergestellt werden."



Es sei wichtig, alle oben genannten Optionen als komplementär und verstärkend zu betrachten, nicht als sich gegenseitig ausschließend.



"Es gibt kein Wundermittel, um eine Kreislaufwirtschaft bei der Herstellung von Kunststoff zu erreichen. Um die Zirkularität zu erreichen, sind große Anstrengungen von Unternehmen, Verbrauchern sowie staatlichen und kommunalen Behörden erforderlich. Und es ist unsere Verantwortung als nachhaltige und Impact-Equity-Investoren, in Unternehmen zu investieren, die sich als nachhaltiger Lösungsanbieter erweisen, um gemeinsam das Problem anzugehen. Dadurch können auch die bisher ungenutzten Möglichkeiten umgesetzt werden, die sich durch den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft ergeben können."





