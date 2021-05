Ein Halter für Ihre Kochbücher

Für echte Weinliebhaber .

Perfekte Ergänzung zu vielen Küchen

Weinkühlschrank 40 Flaschen

BODEGA43-40 Hochwertiger Weinklimaschrank mit einer Vollglastür aus Dreifachglas und UV-Schutzfilter, geeignet für 40 Flaschen mit zwei Temperaturzonen. Die doppelte Temperaturzone ermöglicht es Ihnen, Weiß- und Rotwein in diesem Weinklimaschrank im Küchenformat zu lagern und zu servieren.



Nehmen Sie alle Küchenutensilien in einem Kapten and Son Rucksack mit



Kapten and Son Taschen stehen für minimalistische, stilvolle Rucksäcke mit skandinavischen Flair. Die sanften Farben erinnern an die frische Luft und die Nuancen, die Sie frühmorgens oder Abends am Strand antreffen. Warme Töne, sanfte Farben und dabei praktisches Design kombiniert mit nachhaltigem Material.



Die Modelle unterscheiden durch rechteckige, kantige Exemplare oder Rucksäcke mit einer runden Oberkante. Viele der Modelle tragen skandinavische Namen, die einen beim Anblick der Taschen direkt zum Träumen bringen. Alle Rucksäcke verfügen über Schultergurte welche angenehm auf den Schultern liegen und das Gewicht ausgeglichen verteilen. Kleine Details wie seitliche Fächer an der Außen- und Innenseite bieten viel Stauraum.







Weinkühlschrank 60 cm breit einbau



Sind Sie auf der Suche nach einem Weinschrank für Ihre Küche? Dann ist die Weinklimaschrank-Einbau Serie BODEGA43-40 die ideale Serie für Sie. Jeder Weinklimaschrank aus der Einbau Serie BODEGA43 ist von hoher Qualität, hat ein zeitloses Design und bietet alles, was Sie von einem Weinklimaschrank erwarten können, egal ob es sich um die Lagerung oder das Servieren des Weins handelt. Der Weinklimaschrank ist sehr einfach zu bedienen und hat eine sehr geringe Kompressor Vibration, was ideal ist, um Ihre Weine über einen längeren Zeitraum hinweg richtig zu halten. Kann sowohl freistehend als auch eingebaut verwendet werden. Optional können Sie den BODEGA43-40 mit Rechts- oder Linkshänder-Tür bestellen. Oder beides, wo Sie ein optimales Erlebnis schaffen, wenn Sie sie nebeneinander stellen. (27.05.2021/ac/a/m)



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die schönsten Küchen Accessoires sind oft original und müssen überhaupt nicht teuer sein. Neben einer schönen Flasche Olivenöl in der Küche können Sie mehr tun, um dem Ort, an dem Sie lieber kochen, zusätzliche Atmosphäre zu verleihen. Die Kombination aus funktionalem und dekorativem Küchenzubehör ist das Beste. Neugierig auf tolle Küchenaccessoires? Dann lesen Sie weiter und lassen Sie sich von der Küche inspirieren!Die originellsten Küchenaccessoires sind leicht zu denken, aber sie verleihen der Küche so viel Atmosphäre. Stellen Sie sich zum Beispiel einen schönen, eleganten Halter für Ihre Kochbücher vor. Ein solcher Halter ist ein perfektes Beispiel für ein Küchenzubehör, das funktional und dekorativ ist. Während Sie ein neues Gericht kochen, können Sie sich das Rezept leicht ansehen. Wenn Sie nicht in der Küche sind, lassen Sie das Buch auf einer Seite mit einem neuen Rezept offen. Auf diese Weise kann sich die ganze Familie bereits auf neue Gerichte freuen. Oh und natürlich genauso wichtig: Es sieht einfach super gut aus, so ein Kochbuch in der Küche!Sind Sie ein echter Weinliebhaber und kochen Sie gerne? Dann ist dieses Küchenaccessoire genau das Richtige für Sie. Ein einbau weinkühlschrank ist unverzichtbar, wenn Sie ein echter Genießer sind und Wein lieben. Schließlich schmecken Ihre Lieblingsweine am besten, wenn sie richtig gelagert und bei der richtigen Temperatur serviert werden. Ein eingebauter Weinklimaschrank ist jedoch nicht nur ideal, um einen Vorrat an Weinen zu lagern und diese direkt bei Temperaturen zu servieren, sondern sie sind auch in vielen Küchen ein echter Hingucker.Viele (Design-) Küchen sind heutzutage mit allen denkbaren Einbaugeräten ausgestattet. Früher hörte es mit einem eingebauten Kühlschrank oder Geschirrspüler auf, heute sieht man die schönsten Einbaugeräte wie Dampföfen, Kaffeemaschinen und Kombi Mikrowellen. Für den wahren Weinliebhaber ist ein wunderschöner eingebauter Weinkühlschrank nicht zu übersehen.Das schlanke Design passt perfekt in eine schlanke Küche. Die schwarze Farbe mit Edelstahl-Finish und die schönen Holzregale im Inneren verleihen Ihrer Küche eine moderne und dennoch schicke Bereicherung. Die eingebaute Weinkühlung geht fast nahtlos in die Küchenschränke über.