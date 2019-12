Börsenplätze 3U HOLDING-Aktie:



Xetra-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

1,75 EUR +2,04% (05.12.2019, 15:26)



Tradegate-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

1,745 EUR +0,87% (05.12.2019, 15:03)



ISIN 3U HOLDING-Aktie:

DE0005167902



WKN 3U HOLDING-Aktie:

516790



Ticker-Symbol 3U HOLDING-Aktie:

UUU



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (05.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - 3U Holding: Auf dem richtigen Weg - AktienanalyseEin Kursplus von über 20% haben diejenigen Anleger bereits verbuchen können, die nach unserer Vorstellung im Juli 2019 die Aktie der Marburger 3U Holding AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) erworben haben, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Ein Grund für die ansprechende Entwicklung dürfte in den jüngst veröffentlichten Neunmonatszahlen zu finden sein.In den ersten neun Monaten 2019 habe 3U den Konzernumsatz gegenüber der vergleichbaren Vorjahresperiode um 8,5% auf 38,2 Mio. Euro steigern können. Einem schwächeren Windaufkommen und dem erwartungsgemäß weiter rückläufigen Umsatz im Telefoniegeschäft mit Privatkunden hätten als Hauptwachstumstreiber in den ersten neun Monaten die Geschäftsbereiche Cloud Computing und Onlinehandel gegenübergestanden. Sie hätten ihren jeweiligen Umsatz vor Konsolidierung um 53,3% beziehungsweise 23,7% gesteigert. Das Konzern-EBITDA habe bei 4,43 Mio. Euro und damit unter den 5,72 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2018 gelegen. Dies sei im Wesentlichen darauf zurückzuführen gewesen, dass aus den Aktivitäten der Holding im Immobilienbereich geringere Erträge erzielt worden seien.Nach dem Verkauf einer Liegenschaft in Marburg habe der Vorstand im August die Ende Februar 2019 gegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2019 ergebnisorientiert deutlich angehoben und habe dies jetzt bestätigt. Der Vorstand erwarte für das Geschäftsjahr 2019 einen Konzernumsatz von 51 bis 55 Mio. Euro, beim EBITDA rechne er mit einem Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern zwischen 10 und 12 Mio. Euro. Das führe zu einem Konzernergebnis von voraussichtlich zwischen 4 und 5 Mio. Euro und würde einer Ergebnisverdoppelung gegenüber 2018 entsprechen.Wer die 3U Holding-Aktie im Depot hat, sollte diese aufgrund der aus unserer Sicht attraktiven Bewertung weiter halten, so die Redaktion der "AnlegerPlus News". Das mittelfristige Kursziel bleibe bei 2,80 Euro je Aktie, das Stop-Loss-Limit sollte auf 1,40 Euro nachgezogen werden. (Ausgabe 12/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link